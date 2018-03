„Bemerkenswerte Frauen“ aus Volkach

„Bemerkenswerte Frauen des 18. und 19. Jahrhunderts“ waren Thema bei den „Gaibacher Gesprächen“: Vorgestellt wurden Ildephonse Walter, die ehemalige Leiterin des Klosters St. Maria und der Mädchenrealschule, sowie ihre Schwester Philippine Walter, die einstige Besitzerin der Vogelsburg.

Zwei Schülerinnen des Gaibacher Gymnasiums, Christin Hitz und Elisabeth Heß, präsentierten ihre Seminararbeiten über die beiden Schwestern bei den Gaibacher Gesprächen, einer Vortragsreihe der Volkshochschule, wie der Presse mitgeteilt wird.

Christin Hitz (Q 12) hat die Biografie von Maria Walter alias Maria Ildephonse recherchiert. Nach dem Eintritt in den Orden unterrichtete die gebürtige Kolitzheimerin bei den Dillinger Franziskanerinnen in Volkach und übernahm 1913 deren Leitung. Die Frau wird in der Seminararbeit als zielstrebig und verantwortungsbewusst beschrieben. Ihr sei es gelungen, Konvent sowie Mädchenbildungs- und Erziehungsinstitut in die Moderne zu führen und Synergieeffekte zwischen Kirche und Welt zu nutzen, was sie zu einem Vorbild und einer Hoffnungsträgerin werden ließ.

In einem weiteren Vortrag setzte sich Elisabeth Heß mit der jüngeren Schwester Marias, Philippine Walter, auseinander. Die Oberstufenschülerin beschrieb sie als durchsetzungsfähige Frau. Sie habe entscheidenden Einfluss auf die Geschicke und den heutigen Ruf der Vogelsburg gehabt, die ihr 1907 von ihrem Vater übertragen wurde. Finanzieller Erfolg hätten der Winzerin bemerkenswerte Renovierungs- und Umbauarbeiten ermöglicht. Sogar einen eigenen Bahnanschluss bekam die Vogelsburg, die schließlich 1956 durch einen Pacht- und Erbvertrag mit den Augustinus-Schwestern in kirchliche Hände zurückgeführt wurde.

Denn Vorträgen im Museum Barockscheune schloss sich eine rege Diskussion an. Unterstützung bei ihren Seminararbeiten hatten die Schülerinnen von Ute Feuerbach, der Archivarin der Stadt Volkach erhalten, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.