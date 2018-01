Belastungen wirken sich auf Arbeitswelt aus

„Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Mythos oder Realität?“ Unter diesem Motto stand das vierte Unternehmer-Forum des Regionalmanagements sowie des Lokalen Bündnisses für Familie Kitzinger Land. Diesmal trafen sich über 60 Unternehmer und Vertreter der heimischen Wirtschaft bei der Firma Simon Möhringer Anlagenbau in Feuerbach, wie der Presse mitgeteilt wird.

Landrätin Tamara Bischof griff das Thema des Abends auf. In der Pressemitteilung wird sie mit diesen Worten zitiert: „Psychische Belastungen werden mehr, auch am Landratsamt hat dieses Krankheitsbild zugenommen.“ Nicht unbedingt sei hier immer die Arbeit der Hauptauslöser, sondern vielmehr ein Gesamtpaket aus verschiedenen Belastungen wie häusliche Pflege der Eltern oder private Probleme.

Flexible Jahres- und Lebenszeiten-Konten

Stefan Möhringer gab einen Einblick in die Arbeit von Anlagenbau Möhringer. Die Firma fertigt unter anderem komplette Produktionsanlagen für Sägewerke und die Holzindustrie. Er habe von familienfreundlichen Maßnahmen des Unternehmens berichtet wie flexible Jahres- und Lebenszeiten-Konten, auf denen Überstunden und Urlaub angespart werden können. Von 1999 bis 2006 hatte Möhringer eine eigene Kinderbetreuungsstätte. „Durch den Krippenausbau ist unsere Privatinitiative zum Glück nicht mehr nötig“, so Stefan Möhringer. Er beobachte aber auch, dass sich die Wünsche der Arbeitnehmer verändert haben. „Früher war es normal, auf Montage zu gehen. Heute findet man kaum einen Mitarbeiter, der dazu auf Dauer bereit ist.“ Auch hier müsse man als Arbeitgeber flexibel reagieren, was einen erhöhten Aufwand bedeute.

„Beauftragen statt einstellen“

Zum Abend-Thema „Psychische Belastung am Arbeitsplatz. Mythos oder Realität?“ referierte Ulrich F. Schübel vom Institut für Veränderungsmanagement. Er ging auf Anforderungen der „Arbeitswelt 4.0“ ein. Die Arbeitswelt verändere sich aktuell massiv, passend hierzu präsentierte er Thesen einer Studie der Universität St. Gallen. Demnach verschiebe sich die Arbeitswelt unter anderem hin zu projektorientiertem Arbeiten („beauftragen statt einstellen“), vom Ausführen zum Überwachen, Selbstmanagement werde eine Schlüsselqualifikation, Maschinen werden Kollegen und Privates und Berufliches verschwimmen immer mehr. Verschiedene Faktoren würden dazu beitragen, dass die Fehlzeiten wegen psychischer Probleme immer mehr zunehmen“, so der Redner.