Beim Überholen nicht aufgepasst

Hinter einem Lkw fuhren zwei Autos am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße von Feuerbach in Richtung Kleinlangheim, als zunächst der zweite Wagen einen Überholvorgang startete. Nachdem dieser das vorausfahrende Auto so gut wie passiert hatte, setzte auch dessen Fahrer zum Überholen an, so die Polizei. Beide kollidierten und der Fahrer, der zuerst überholt hatte, wurde mit seinem Auto in den Graben abgedrängt. Schaden: 6000 Euro.