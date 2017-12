Beim THW helfen alle zusammen

„Es ist schon interessant zu sehen, was unsere Kinder beim THW so treiben.“ Das sagte Melanie Michaud am Samstag bei einem besonderen Ausbildungstag des Ortsverbands Kitzingen in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Es war eine Premiere.

Melanie Michaud war eine von 20 Eltern oder Geschwister, die der Einladung des THW-Ortsbeauftragten Alexander Fischer gefolgt waren. „Wir wollen Ihnen heute zeigen, was Ihre Kinder beim THW machen“, meinte Fischer bei der Begrüßung zu einem kurzweiligen Tag für die Familienangehörigen der Jugendgruppe.

Alle arbeiten zusammen

Nach einem theoretischen Teil ging es an die Praxis. Die Gäste erkannten bald, dass an diesem besonderen Ausbildungstag alle Altersschichten zusammen langten. Beim THW üben die Erwachsenen unter der Woche. Die Jugendgruppe trifft sich am Freitagnachmittag. Jetzt übten sie zusammen mit ihren Familienangehörigen an der Knauf-Mainlände.

Unter der Anleitung von Alexander Fischer sowie den Ausbildern Thomas Schönwald, Bernhard Döblinger und Max Spiegel machten sich Laien und THW-Profis daran, aus Tonnen, Seilen und Holz ein Floß zu bauen, das anschließend im Main zu Wasser gelassen wurde.

„Zuerst war es ein komisches Gefühl auf dem Floß“, bekannte Melanie Kinzinger, deren Sohn als THW-Jugendlicher da ganz cool blieb. „Hier sind unsere Kinder gut aufgehoben“, war sich Melanie Kinzinger sicher.

„Dass hier die Kameradschaft sehr ausgeprägt ist“, blieb auch Martina Hilgert nicht verborgen. Ihr Mann Richard Hilgert gab ihr Recht, als er von Teamwork sprach. „Man sieht gut, wie beim THW die Jugend Dinge fürs Leben lernt“, so Melanie Michaud. Abwechselnd waren die Beteiligten damit beschäftigt, ein Floß zu bauen oder einen Bootsanleger zu errichten. Als die mobile Anlegestelle stand, schipperten die Gruppen paddelnd und mit Schwimmwesten eingepackt über den Main, flankiert vom motorisierten Schlauchboot des Kitzinger Ortsverbands. „Unsere Gäste sind erstaunt, was das THW alles kann und macht“, stellte Fischer fest. „Das war ein Erfolg auf der ganzen Linie“, sagte er am Ende. In zwei Jahren wird es eine Neuauflage geben.