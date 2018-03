Beim Stehlen eines Metallzauns gestört

Unbekannte haben sich am Anfang dieser Woche an der Einzäunung eines Hochbehälters im Birkenweg im Geiselwinder Ortsteil Dürrnbuch zu schaffen gemacht. Laut Polizei schraubten die Täter insgesamt 15 Metallzaunfelder von 2 auf 2 Metern und die dazugehörenden Metallpfosten ab.



Anschließend legten sie diese in der Nähe zum Abtransport bereit. Offensichtlich wurden die Täter dabei gestört und mussten die Teile zurücklassen. Die Gemeinde beziffert den Schaden auf 3500 Euro.