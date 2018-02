Beim Denkmaltag geöffnet: Bauwerke zwischen Macht und Pracht

Am Sonntag (10.September) darf wieder ein Blick in ansonsten meist unzugängliche Gebäude geworfen werden: „Macht und Pracht“ – unter diesem Motto läuft der diesjährige „Tag des offenen Denkmals“.

Architektur und Kunst drücken seit jeher den Wunsch ihrer Erbauer, Erschaffer und Auftraggeber aus, Schönheit, Wohlstand, weltliche und religiöse Machtansprüche abzubilden. Jedes Denkmal hat viel zu erzählen: über die sozialen und kulturellen Verhältnisse der Zeit seiner Entstehung und Nutzung. Macht und Pracht – da gibt es auch im Landkreis viele Objekte wie Rathäuser, ehemalige Amtshäuser und Bauernhäuser oder auch Gärten und Parks.

Sonst nicht zugänglich

Traditionell besteht am Denkmaltag Gelegenheit, Bauten zu erkunden, die in der Regel nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Darüber hinaus finden an diesem Tag auch Aktionen rund um die Denkmalpflege statt. Einige der Denkmaleigentümer haben sich bereits in den vergangenen Jahren beteiligt und gewähren somit auch einen Einblick zum Fortschritt ihrer Sanierungsarbeiten.

Folgende Objekte wurden der Redaktion gemeldet, ergänzt mit Meldungen der Stiftung Denkmalschutz:

• Kitzingen: Kaiserstraße 13, Stadtrundgang „Macht und Pracht im Spiegel Kitzinger Hausfassaden“ mit dem Stadtheimatpfleger Dr. Knobling, Start: 14 Uhr an der Rathaushalle.

Balthasar-Neumann-Straße 1, Kreuzkapelle Etwashausen, gebaut nach Plänen von Balthasar Neumann, 1741-1745, Öffnungszeiten: 11 – 18 Uhr, Führungen: 15 und 17 Uhr.

Hindenburgring Nord 15, Deusterkeller, Gewölbekelleranlage 18./19. Jahrhundert, , Führungen: 13 – 17 Uhr (halbstündig).

Füttersee: Haus 22 a: Evangelisch-Lutherische Pfarrkirche St. Laurentius, Chorturm wohl 14. Jahrhundert, Langhaus im Kern, Führung: 16.30 Uhr.

Haus 22: Alte Schule, jetzt Gemeindehaus; eingeschossiger Halbwalmdachbau, 1796, Führung; 17 Uhr.

• Iphofen: Julius-Echter-Platz 7, Bürgerspital mit Spitalkirche St. Johannes, gegründet im 13. Jahrhundert für kranke und alte Bürger, 9-18 Uhr.

• Seinsheim: Rathausplatz 2, ehemaliges Amtshaus, Kernbau von 1601, überregional bedeutenden Verwaltungsbau des fränkischen Adels im 18. Jahrhundert, möglicherweise auch Gerichtssitz des Cent Hohenlandsberg der Herrschaft Schwarzenberg, 11-18 Uhr, Führung: 14 Uhr.

• Rehweiler: Haus 10, evangelisch-Lutherische Pfarrkirche St. Matthäus, Walmdachbau mit Dachreiter, mittleres 18. Jahrhundert, Führung: 11.30 Uhr.

• Marktbreit: Pfarrgasse 2, St.-Nikolai-Kirche, evangelische Kirche mit spätgotischem Chorraum. Geöffnet nach dem Sonntagsgottesdienst, Führung: 11 Uhr.

Schlossplatz 3: ehemaliges Schloss, dreigeschossiger Bau Massivbau mit Volutengiebeln und quadratischem Treppenturm, um 1580.

Marktstraße 4: Dreigeschossiger Renaissancebau, Natursteinbau mit reich gegliederten Giebeln, 1579/81, Führungen: 11, 13, 15 Uhr.

• Obernbreit: An der Synagoge 1, ehemalige Synagoge mit Mikwe von 1748, von 11 bis 18 Uhr, Führungen finden nach Bedarf statt, 20 Uhr Vortrag. Der Tag steht hier unter der Devise „Macht und Machtmissbrauch“ im Gedenken an die Brüder Rudolf und Leopold Sänger, die einen Textilladen im Ort führten. Bilder und ein Hörbeispiel stellen den geschichtlichen Zusammenhang her.

• Bimbach, Schlossanlage, als gotisches Wasserschloss erbaut, zwei dreigeschossige Flügel im Winkelbau, barocke Schlossanlage, 1702-1704, Führungen: ab 10 Uhr stündlich.

• Wässerndorf: Schlossstraße 1, Schlossruine, ehemalige Burg der Grafen Schwarzenberg, als Ruine erhalten, quadratische Anlage mit Graben und Ringmauern, um 1555, von 10 bis 18 Uhr, Führungen: 14 und 16 Uhr.

• Sulzfeld: Verschiedene Objekte und Veranstaltungen; 13 bis 17 Uhr; Rathaus, Oberes Maintor, Katholische Pfarrkirche, Papiushof, Weingut Vollert sowie mittelalterlicher Altort.

Weitere Infos unter www.tag-des-offenen-denkmals.de oder unter www.kitzingen.de .