VOLKACH 07.11.2017

Beim Ausparken an einem Pkw hängengeblieben

Am Montagmittag beschädigte ein 65-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach einen geparkten Pkw. Der Fahrzeuglenker streifte beim Ausparken einen neben ihm stehenden Pkw und verursachte laut Polizeibericht dabei einen Schaden von etwa 750 Euro.