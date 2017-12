Bedarf an Krippenplatz gestiegen

Für die Erweiterung der Krippenbetreuung sind im Sommeracher Kindergartengebäude Umbau- und Sanierungsarbeiten erforderlich. Wie Bürgermeister Elmar Henke am Montagabend in der Sitzung berichtete, hat in den vergangenen Monaten der Bedarf an einem Krippenplatz stark zugenommen. Daher müsse man eine kurzfristige Änderung der Raumnutzung im Kindergarten vornehmen.

Für die anfallenden Arbeiten für den Trockenbau, sowie Putz- und Malerarbeiten waren drei Unternehmen angeschrieben worden. Den Zuschlag erhielt der Malerbetrieb Klaus Benedum aus Rimbach. Ausgeschrieben hat die Verwaltung auch die Sanitärarbeiten. Da die Zeit drängt – bis spätestens 1. Mai sollen die geänderten Räumlichkeiten genutzt werden – wurde der Bürgermeister angewiesen, den Auftrag zur Ausführung der Sanitärarbeiten nach Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen. Schnell umgesetzt werden soll auch der Einbau von Fenstern und einer zweiflügeligen Türe in das Feuerwehrhaus. Auch dafür soll der Bürgermeister den Auftrag an den günstigsten Anbieter erteilen.

Weitere Themen im Gemeinderat:

• Von unspektakulären Haushalten sprach Bürgermeister Henke bei den Rechenschaftsberichten des Schulverbands Sommerach zur Haushaltsrechnung 2015 und 2016. Der Schulverband hat keine Schulden, die Rücklagen konnten laut Henke auf 21 187 Euro gesteigert werden. Die Höhe der Verwaltungsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr betrug 1336 Euro. Insgesamt besuchten 79 Jugendliche am 1. Oktober 2016 die Grundschule in Sommerach.

• Henke berichtete außerdem von der Sitzung des Schulverbands Volkach. Die Schulverbandsumlage konnte wie 2016 bei 1220 Euro je Schüler belassen werden. Für dieses Jahr steht mit der Sanierung des Gebäudes 3 in der Volksschule ein Großbauprojekt an. Von der voraussichtlichen Kostensumme in Höhe von 1,8 Millionen erwartet man Zuschüsse in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

• Beim Bericht über den Haushaltsplan 2017 der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach wies Henke auf gestiegene Einwohnerzahl – von 10 993 auf 11 049 – im Bereich der VG hin. Dadurch habe sich die VG-Umlage um 6 Euro auf nunmehr 147 Euro erhöht. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Volkach hat keine Schulden, teilte Bürgermeister Henke mit.

• Laut Mitteilung des Bürgermeisters müssen zwei Regenrückhaltebecken nahe der Volkacher Straße saniert und auf die ursprüngliche Tiefe gebracht werden. Das letzte Mal geschah dies vor zwölf Jahren, sagte Henke. Zunächst rechnet man mit anfallenden Kosten in Höhe von 3000 Euro. Im Winter 2017/2018 soll dann der größere Teil der Sanierung in Angriff genommen werden.

Zwei Projekte der Regierung von Unterfranken

• Zwei Projekte der Regierung von Unterfranken kamen zur Sprache. Zum einen geht es um ein Sonderprogramm des Bezirks von Unterfranken, dass im Zuge der Aktion „30 Jahre, 30 Kommunen und 30 Projekte“ an alle in Frankreich verschwisterten Kommunen nunmehr einen Partnerschaftspreis vergibt. Die Gemeinde Sommerach beteiligt sich an diesem Projekt, es winken bis zu 5000 Euro Preisgeld.

Des Weiteren wird es am 13. Mai einen bundesweiten Tag der Städtebauförderung geben. Ziel der Regierung ist es, den Bürgern die geförderten Projekte bewusst näher zu bringen.