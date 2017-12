Becker und Brumme wollen für den Landtag kandidieren

Die Nachfolge von Otto Hünnerkopf als CSU-Landtagsabgeordnetem wird gerade parteintern geregelt. Wenn die 100 Delegierten des Stimmkreis 605 am 27. Oktober in Schwarzenau den CSU-Kandidaten für die Landtagswahl im September 2018 nominieren, haben sie die Auswahl: Die Unternehmensberaterin Barbara Becker aus Wiesenbronn und der Steinmetz und Unternehmer Tibor Brumme aus Kitzingen bewerben sich. Beide sind Mitglieder des CSU-Vorstands im Landkreis Kitzingen.

Mit einigem Stolz über die gefundene Lösung präsentierte CSU-Kreisvorsitzender Hünnerkopf am Freitag nach einer Kreisvorstandssitzung die nach seinen Worten „typischen Unternehmer“. Dass es einen weiteren Kandidaten geben könnte, schloss er aus. Zum Stimmkreis 605 gehören zwar neben dem Landkreis Kitzingen auch neun Orte aus dem Altlandkreis Gerolzhofen, die zusammen auf 25 Stimmen kommen. Der Landkreis Kitzingen mit seinen 75 Delegierten habe aber das Vorschlagsrecht und das werde auch nicht infrage gestellt, erklärte Hünnerkopf.

Becker oder Brumme statt Klein

Die Überraschung ist Tibor Brumme, der sich als Vorsitzender der Mittelstands-Union einen Namen gemacht hat und der 2017 vergeblich als CSU-Listenkandidat bei der Bundestagswahl antrat. Er stand lange Zeit nicht auf der Liste der möglichen Hünnerkopf-Nachfolger.

Dafür fehlt nun das weitere Kreisvorstandsmitglied, der Rödelseer Bürgermeister und Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Burkhard Klein, der lange als Mitfavorit gehandelt wurde. Wie Hünnerkopf sagte, habe Klein seinen Rückzug überraschend vor kurzem angekündigt.

Klein selbst nannte auf Nachfrage als Grund für seinen Verzicht auf die Kandidatur die „allgemeine Gemengelage“. Er habe sich 15 Jahre neben seinem Hauptberuf im Notariat und dem Vollzeitjob als Bürgermeister in vielen Bereichen engagiert und viel Zeit investiert. In letzter Zeit habe er aber die „mangelnde Unterstützung aus CSU-Kreisen deutlich gespürt“.

Klein setzt aufs Private und aufs Bürgermeisteramt

Seine Konsequenz: Rückzug. Das gilt nicht nur für die Kandidatur, sondern auch für den Kreistag. Klein wird den Fraktionsvorsitz niederlegen und zum Ende des Jahres den Kreistag verlassen. „Meine Konzentration gilt jetzt der Gemeinde Rödelsee und meiner Familie“, so Klein.

Barbara Becker kandidierte 2014 bereits bei der Europawahl, kam aber nichts ins Parlament. Damals habe sie bereits bewiesen, „dass ich Wahlkampf kann“, sagte die 48-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. Becker will den ländlichen Raum attraktiv halten, den ÖPNV und den Gesundheitssektor in der Region stärken. Den Ausbau der Digitalisierung sieht sie als Chance. Außerdem will sie dem Fachkräftemangel damit begegnen, dass sie junge Leute hier hält oder in den Stimmkreis holt.

Becker hat ein landwirtschaftliches Anwesen in Wiesenbronn, ist Landwirtin, Winzerin und Unternehmensberaterin. Die verheiratete Mutter zweier Kinder ist seit 1995 selbstständig. Ihre Hobbys: Gesang und Sport.

Tibor Brumme stammt aus Chemnitz. Der 46-Jährige kam 1985 mit seinen Eltern nach Kitzingen, wo er die Realschule absolvierte. Als selbstständiger Steinmetz, Bildhauer und Restaurator führt er in Kitzingen einen eigenen Betrieb. Seit rund fünf Jahren führt er die Mittelstands-Union im Landkreis. Über diese Vereinigung fand er zur CSU. Brumme will wie Becker den ländlichen Raum weiterentwickeln. Der Breitbandausbau ist für den Unternehmer wichtig, wenn es darum geht, Betriebe auch in kleinen Gemeinden zu halten. Grundsätzlich wünscht sich Brumme eine stärkere Wirtschaftsförderung des flachen Landes.

Die Ziele der Bewerber

Stärken möchte er das Soziale: weniger Arbeitsdruck, eine bessere Kinderbetreuung, die Erhaltung der Geburtshilfe im Stimmkreis. Auch Brumme wünscht sich einen verbesserten ÖPNV. Privat widmet sich der verheiratete Vater von drei Kindern der Leichtathletik und dem Segeln.

Beide Bewerber versicherten, den Zweikampf um die Hünnerkopf-Nachfolge sportlich zu nehmen und weiterhin ein gutes Verhältnis untereinander pflegen zu wollen.