„Verkehrsverein“ verändert sich

Ein neuer Name, ein neues Buchungssystem für Übernachtungsgäste, ein geändertes Marketing-Konzept und ein Rekord bei den Übernachtungszahlen: Marco Maiberger, Vorsitzender des Verkehrsvereins Volkach und Umgebung, hatte für die 115 Mitglieder in der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend in der neuen Vinothek von Melanie und Rudolf Glaser in Nordheim ein dickes Programmpaket geschnürt.

Neuer Name vorgeschlagen

Bis Dienstagabend führte der 304 Mitglieder starke Verein noch den sperrigen Namen „Ortsverschönerungs- und Fremdenverkehrsverein Volkach am Main und Umgebung“. Da der Verein aber als einer der ganz wenigen seiner Art bislang ohne den Zusatz „Tourismus“ aufgetreten ist, beschloss der Vorstand, den Mitgliedern den neuen Namen „Tourismusverein Volkacher Mainschleife“ vorzuschlagen. Für diesen neuen Namen war eine Satzungsänderung nötig, der die Mitglieder geschlossen zustimmten.

Neues Buchungssystem zur Hauptsaison

Wenn im Sommer die Hauptsaison beginnt, wird ein neues Online-Buchungssystem installiert sein, so Maiberger, das das „Zimmerinformationssystem“ ersetzt. Die Firma Bayern Reisen & Service (BRS), eine Tochtergesellschaft des Tourismusverbandes Ostbayern, übernimmt für die gesamte Mainschleifenregion die Online-Buchungen. Die Vermieter können ihre Homepage bestehen lassen und die Online-Buchung einbinden oder sich der Seite des Fränkischen Weinlands anschließen.



Die einzigen Kosten entstehen in Form einer Provision, wenn die Gäste bezahlt haben. Und die BRS widme sich auch den Gästen, die gebucht haben, aber nicht angereist seien, so Maiberger. Details erfahren interessierte Vermieter in einer Info-Veranstaltung am Montag, 24. April, um 14 und 19 Uhr im Schelfenhaus in Volkach.

Radwege werden gekennzeichnet

Für ein verbessertes Marketing werden unter anderem die Radwege mit einer Schablone gekennzeichnet, etwa „Mainschleifen-Radweg, Wipfeld“. Für das Internet-Marketing läuft aktuell eine Suchmaschinen-Optimierung, ein neuer ÖPNV-Flyer bindet alle Orte mit ein, die Zeitschrift „Mainzeit“ sei ein „Renner“, und das Mainschleifen-TV bringt zukünftig über Internet-Film-Portale aktuelle Neuigkeiten unters Volk.

Beliebtes Übernachtungsziel

In seinem Jahresbericht präsentierte Maiberger auch die Übernachtungszahlen von 2016. In Volkach wurden 94 044 Übernachtungen gezählt, in Sommerach 77 586, in Nordheim 16 049 und in Eisenheim 8595, alles inklusive Camper. Diese vier Orte, so Maiberger, würden vom Landesamt für Statistik erfasst – allerdings erst ab zehn Betten.



Nicht berücksichtigt seien bei den insgesamt 196 274 Übernachtungen (im Schnitt 1,0 bis 2,5 Übernachtungen pro Gast) Pensionen und Ferienwohnungen mit weniger als zehn Betten und die Wohnmobile. Damit dürfte die Zahl der Übernachtungen insgesamt deutlich höher liegen, schätzt Maiberger.