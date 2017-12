"Überall Angst und Schrecken"

Es sind zwei Geschichten von Tausenden – und trotzdem sind sie ganz speziell. Geschichten, die manchen Deutschen immer noch unter die Haut gehen und andere kalt lassen. Es geht dabei um Leben und Tod. Um ermordete Geschwister und entführte Verwandte. Es geht um Erpressung, Bedrohung und ein Land im Kriegszustand. Letztendlich geht es um die Frage, ob ein Staat wie Deutschland afghanische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken darf.

Die Namen der beiden jungen Männer tun nichts zur Sache. Sie sitzen im Besprechungszimmer dieser Redaktion und erzählen. Von ihrer Heimat, von ihrer Flucht, von ihrer Zeit in Deutschland. Von der Hoffnung auf ein besseres Leben und der Angst vor einer Rückführung. Ihr Deutsch ist gut, obwohl sie erst seit zwei Jahren hier sind.

Hassan (Name geändert) kommt aus einer Stadt im Westen Afghanistans. Er hat sieben Jahre lang in der Firma seines Vaters gearbeitet. Dann kam der erste Anruf: 100 000 Dollar verlangte ein Unbekannter. Ein paar Tage später hielt ihn ein Motorradfahrer auf der Straße an und bedrohte ihn mit einer Waffe. Die Botschaft war eindeutig: Zahlen oder sterben. Seine Familie schickte ihn nach Kabul, vielleicht war ihr Sohn dort sicher. Die Hoffnung sollte trügen. Auch dort erreichte ihn ein Anruf. Die Familie beschloss, dass Hassan außer Landes gebracht werden muss. Über den Iran, die Türkei und Griechenland kam er nach Deutschland. Seine Familie blieb zurück, seine Peiniger auch. Jetzt lauerten sie allerdings dem Vater auf, überfielen und schlugen ihn. Er verkaufte Land, um wenigstens 25 000 Dollar zu bezahlen. Genug war es nicht. Auch er ist mittlerweile mit seiner Familie geflohen – in den Iran. „Afghanistan ist nicht sicher“, sagt Hassan mit ernstem Blick. „Die Polizei kann uns nicht beschützen. Sie ist größtenteils korrupt.“

Sultans Familie (Name geändert) ist in den Iran geflohen, als der Sohn einer Tante getötet wurde. Sultans Vater war beim Militär. Dreieinhalb Jahre lang hat sein Sohn Elektrotechnik studiert, dann musste er zurück nach Afghanistan. „Ich wusste, dass sie mich dort tot machen wollen“, sagt Sultan. Also ist er in die Türkei geflohen und von dort nach Deutschland.

„Die beiden haben sich wunderbar integriert“, sagt Astrid Glos, Integrationsbeauftragte im Kitzinger Stadtrat. Hassan hat sich als Dolmetscher in der Gemeinschaftsunterkunft verdient gemacht und ist dort auf Bitten länger geblieben als notwendig. Er wollte seinen Landsleuten bei Arztbesuchen und Behördengängen zur Seite stehen.

Beide haben sich nach ihren bezahlten Deutschkursen zum Vollzeitkurs auf eigene Kosten bei der Vhs angemeldet, um ihre Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Sie haben Praktika absolviert und könnten Anfang September jeweils eine Lehrstelle antreten. „Sie wollen sich ein Leben in Sicherheit aufbauen“, sagt Glos und schüttelt den Kopf. „Aber sie dürfen nicht.“

Derzeit leben rund 2800 Asylbewerber aus Afghanistan in staatlichen Unterkünften in Unterfranken. Etwa 1200 haben vom Bundesamt für Migration eine Ablehnung erhalten. „Die Entscheidungen sind aber noch nicht bestandskräftig“, erklärt Pressesprecher Johannes Hardenacke von der Regierung von Unterfranken.

Auch Hassan und Sultan fallen unter diese Kategorie. Sie haben einen ablehnenden Bescheid auf ihren Asylantrag erhalten und daraufhin einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Ihr Verfahren wird noch einmal überprüft. Acht bis zwölf Monate dauert es bis zur Anhörung. Etwa 1000 Euro müssen sie jeweils investieren – die Hoffnung auf einen positiven Bescheid ist gering. Im letzten Jahr fielen von 70 904 Gerichtsentscheiden bei Berufungen, Klagen oder Revisionen lediglich 9299 positiv für die Antragssteller aus. Das entspricht einer Quote von 13,1 Prozent – und bezieht sich auf alle Nationalitäten. „Das ist wie ein Damoklesschwert für unsere Afghanen“, kommentiert Glos.

Seinen Eltern hat Hassan nichts von seiner aktuellen Lage erzählt. Es würde sie zu sehr aufregen. „Falls ich abgeschoben werde, bin ich in Afghanistan schutzlos“, sagt er. Keine Familie mehr im Land, keine Freunde. Fast jede Woche neue Anschläge. Wie man von einem sicheren Land sprechen kann, ist ihm ein Rätsel. „Die Taliban töten Kinder oder entführen sie. Sie kontrollieren die Busse und verbreiten überall Angst und Schrecken“, ergänzt Sultan. Sollte er einen Ausreisebescheid erhalten, würde er versuchen, in die Türkei zu fliehen. Alles ist für ihn besser als eine Rückkehr nach Afghanistan.

Mahnwache: Jeden ersten Samstag im Monat organisiert der Runde Tisch Asyl eine Mahnwache am Kitzinger Marktplatz. Ab 11 Uhr protestieren Deutsche und Flüchtlinge rund 15 Minuten lang stumm gegen die Abschiebepraxis.

Volkmar Halbleib, SPD Afghanistan ist definitiv kein sicheres Herkunftsland. Wegen der verheerenden Bürgerkriegslage sollten Abschiebungen nach Afghanistan bis zu einer Verbesserung der Lage grundsätzlich unterbleiben. Leider sind Staatsregierung und CSU-Mehrheit dem Vorbild anderer Bundesländer nicht gefolgt. Es werden sogar junge Menschen zur Abschiebung aus der Schule geholt. Dabei ist es ein falsches Signal, wenn gerade tüchtige junge Menschen aus ihrer Ausbildung gerissen werden. Sie könnten positive Beispiele für andere Flüchtlinge sein! FOTO: A. Cronauer

Jürgen Fahn, Freie Wähler: Vor allem in den letzten Monaten hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan drastisch verschärft. Selbst die gut geschützte deutsche Botschaft in der Hauptstadt Kabul wurde Ziel eines Bombenanschlags. Afghanistan vor diesem Hintergrund als ein sicheres Herkunftsland zu bezeichnen, verkennt die Lage vor Ort und geht an der Realität vorbei. Wir Freie Wähler verlangen deshalb schnellstmöglich eine Neubewertung. Abschiebungen nach Afghanistan lehnen wir vor diesem Grund gegenwärtig ab. FOTO: M. Czygan

Otto Hünnerkopf, CSU Die Sicherheitslage ist regional unterschiedlich. Man kann nicht pauschalieren und das gesamte Land als unsicher bewerten. Es gibt Regionen, in denen die Lage kontrollierbar und vergleichsweise stabil ist. In jedem Einzelfall wird das Gefährdungsrisiko unter Einbeziehung sämtlicher individueller Umstände (wie Ethnie und Herkunft) geprüft. Derzeit werden nur noch Straftäter und terroristische Gefährder sowie abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, die sich einer Identitätsfeststellung verweigern. Das ist humanitär vertretbar. FOTO: CSU

Kerstin Celina, Die Grünen Afghanistan ist kein sicheres Land. Im Vergleich zu 2015 zählte die UN 2016 einen Anstieg der bewaffneten Auseinandersetzungen um 22 Prozent, Hunderttausende sind innerhalb des Landes auf der Flucht. 1600 Menschen wurden im ersten Halbjahr 2016 bei Anschlägen und Kämpfen getötet. 3565 Zivilisten wurden verletzt. Es gibt keine konstant sicheren Regionen auf diesem Flickenteppich. Menschen dahin abzuschieben und zu argumentieren, sie seien nicht Ziel, sondern Opfer der Attentate, ist zynisch. FOTO: G. Kraft