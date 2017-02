"Entweder Leute töten oder ins Gefängnis gehen";

Wie sie sich Deutschland vorher vorgestellt hatten? Refat (21) aus Syrien muss schmunzeln: „Ich dachte, hier ist alles ganz anders. So, als würden die Autos fliegen, statt fahren.“ Die Schüler beginnen zu lachen. Dann legt er nach: „Eigentlich ist es hier gar nicht so anders. Wir werden oft gefragt: Könnt ihr überhaupt ein Notebook bedienen? Oder ein Smartphone? Da denke ich immer: Hey, wir kommen trotzdem vom selben Planeten! Viele glauben, in arabischen Ländern gibt es nur Kamele.“

Refat, Ali (21) und Islamuddin (20) sind zu Gast in der achten Klasse der Realschule Dettelbach. Sie sind Flüchtlinge, weit weg von ihren Heimatländern Syrien und Afghanistan. Im Rahmen der Wanderausstellung „Gott liebt die Fremden“ stellen sie sich den Fragen der Schüler.

Religionslehrer Romuald Kutschera, der selbst aus Polen nach Deutschland kam, hat die Ausstellung der Diözese Würzburg in die Realschule geholt. Mannshohe Aufsteller informieren im Eingangsbereich über die Rolle von Flüchtlingen in der Bibel. „Das Thema taucht tatsächlich immer wieder auf. Selbst Maria und Josef sind mit dem kleinen Jesus nach Ägypten geflohen“, erzählt er. Damit Theorie nicht Theorie bleibt, kam die Idee auf, Gäste einzuladen. In Zusammenarbeit mit dem „Freundeskreis Flüchtlinge“ aus Kitzingen, wurde der Besuch der drei jungen Männer ermöglicht. Unterstützt von Birgit Großmann, die dort ehrenamtlich tätig ist, treten sie vor die schüchterne, aber neugierige Klasse.

Die erste Frage lautet: „Was müsste sich in ihrem Heimatland ändern, damit sie wieder zurück gehen könnten?“ Die drei berichten von den Kriegen in ihrer Heimat. Islamuddin und Ali kennen Afghanistan gar nicht anders, so lange tobt dort schon der Krieg. Dorthin zurück wollen sie nicht. Doch vielleicht steht ihnen genau das bevor, denn im Gegensatz zu Refat haben sie keine Aufenthaltserlaubnis, sind von der Abschiebung bedroht.

Nach den Umständen seiner Flucht gefragt, erzählt Refat, dass er eigentlich Pilot werden wollte. Dafür wollte er sich in Jordanien ausbilden lassen, weil man in Syrien nur Kampfpilot werden könne. Doch der Krieg kam dazwischen: „Es hieß: Entweder Leute töten oder ins Gefängnis gehen.“ Oder fliehen: Ein Hin und Her über Jordanien, Ägypten und Algerien bis nach Tunesien, von dort mit dem Boot über das Mittelmeer in Richtung Italien. „Dann ist Wasser in das Boot gelaufen. Wir haben eine Insel angesteuert und waren dann erst einmal dort.“ Von den italienischen Behörden in Empfang genommen, ging es später über Österreich nach Deutschland. In Würzburg lebte er zehn Monate im Flüchtlingscamp, dann ging es nach Kitzingen. Dort wohnt er mittlerweile mit seinem Bruder, der ebenfalls geflohen ist.

Wie Refat zuvor, sind nun auch Ali und Islamuddin an der Berufsschule Kitzingen in einer Berufsintegrationsklasse. Dort lernen sie den Umgang mit Materialien wie Holz und Metall. Und sie lernen Deutsch: Die Schüler sind von den Sprachkenntnissen der Drei sichtlich beeindruckt.

Als Refat von den 5000 Dollar erzählt, die er für seine Flucht gezahlt hat, geht ein Raunen durch die Klasse. So viel Geld, für eine so unsichere Odyssee. Ali berichtet von stundenlangen Fahrten in überfüllten Autos, kaum eine Möglichkeit sich zu bewegen. Dazu habe er während seiner langen Reise aus dem Iran, wo er zuvor schon einige Jahre als Flüchtling lebte, über die Türkei und Griechenland bis nach Passau zum Teil tagelang nicht gegessen.

Alle drei bemühen sich um Integration: Ali spielt Fußball in der zweiten Mannschaft von Bayern Kitzingen, Islamuddin spielt Volleyball. Refat sucht mittlerweile eine Ausbildungsstelle. Sein Versuch, Flugzeugmechaniker zu werden, sei gescheitert, da er kein lückenloses polizeiliches Führungszeugnis vorlegen könne. Auf die Frage, was man in Deutschland besser machen könne, fällt ihm deshalb sofort die Bürokratie ein. „Wir kriegen Post, die würde nicht mal ein Deutscher verstehen.“