„Das muss einem schon liegen“

Jährlich können Schüler der Oberstufe, die Latein oder Griechisch belegen, am „Landeswettbewerb Alte Sprachen“ des Kultusministeriums teilnehmen. In drei Runden wird bayernweit der Sieger ermittelt. Schon die erste Runde hat es in sich: Der zu übersetzende Text ist länger als im Abitur, die Bearbeitungszeit kürzer. Paul Schlachter, Abiturient am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach, hat den Test in der 11. Jahrgangsstufe absolviert und mit Bravour bestanden. Er schaffte es bis in Runde zwei und gehört damit zu den 25 Besten im Freistaat. Für ihn ist Latein alles andere als ein Auslaufmodell.

Paul Schlachter: Latein gilt ja als die Mutter vieler europäischer Sprachen. In Schulaufgaben gibt es oft die Aufgabe, die Bedeutung von spanischen oder italienische Wörtern herzuleiten. Wenn man also moderne Sprachen lernen will, dann kann ich mir vorstellen, dass das leichter fällt, weil man durch Latein schon viele Wörter kennt. Das Argument, dass die Sprache ausgestorben ist, stimmt natürlich, aber ich fand es trotzdem immer cool.

Schlachter: Ich habe mit Latein angefangen. Ich wollte ursprünglich Englisch nehmen. Als wir zur Schulanmeldung hier waren, hatte ich aber ein Gespräch mit dem damaligen Schulleiter, der beides unterrichtet hat. Er hat mir zu Latein geraten. Ich bin auch sehr froh darüber, weil es mir schon viel Spaß macht. So hatte ich es dann auch ein Jahr länger. Im Deutschunterricht hat es damals auch gleich sehr geholfen, zum Beispiel bei Aktiv und Passiv. Darum war das in meiner gymnasialen Laufbahn vielleicht meine beste Entscheidung.

Schlachter: Dadurch, dass wir hier auch die Realschule haben, weiß ich, dass einige in dem Alter noch nicht wissen, ob sie letztendlich überhaupt am Gymnasium bleiben. Die fangen dann meist mit Englisch an, was wohl auch besser ist, wenn man wieder auf die Realschule zurück wechselt. Dann ist der Übergang einfacher, da man dort ja kein Latein hat. Aber wenn man sich mit dem Gymnasium sicher ist, dann würde ich auf jeden Fall zu Latein tendieren, weil es für das Sprachgefühl schon Vorteile bedeutet. Englisch hat man dann sowieso noch einige Jahre. Wieso also nicht mit Latein anfangen?

Schlachter: Ein Jahr länger Zeit zu haben, schadet sicher nicht. Was mir an Latein so gefällt ist, dass alles so strukturiert ist. Es gibt so viele Formen, jede ist definiert. Ich war deshalb schon froh, dass ich es ein Jahr länger hatte.

Schlachter: Ich glaube, das muss einem schon liegen. Wenn man sich nicht dafür begeistern kann, dann ist es schwer sich hinzusetzen und zu lernen. Beim Übersetzen sollte man den Satz in Ruhe zerlegen, und nicht denken: „Oh Gott, das kriege ich eh nie hin.“

Schlachter: Letztes Jahr im Januar hat unser Lateinlehrer, Herr Dotterweich, den Wettbewerb vorgestellt und uns alle für die erste Runde angemeldet, als Übung für das Abitur. Dann haben wir da alle mitgeschrieben, manche mit mehr oder weniger Begeisterung. Ich habe den Test aber ernst genommen und fand ihn auch nicht allzu schwer. Trotzdem hat es mich gewundert, als die Schule dann Post bekam, dass ich weitergekommen bin.

Schlachter: Der Test in der zweiten Runde war anders aufgebaut, als der erste. Es war ein lateinischer Text mit deutscher Übersetzung, den wir nach bestimmten Gesichtspunkten interpretieren sollten, also ähnlich wie eine Deutsch-Schulaufgabe. Von den 50 besten Schülern wurden dann im November wiederum die 25 Besten zu einem Seminar in Regenstauf bei Regensburg eingeladen. Da haben wir verschiedene lateinische Originaltexte übersetzt, rund um das Thema Astronomie und das Weltbild der damaligen Zeit. Das war ziemlich interessant.

Schlachter: An eine besonders witzige kann ich mich erinnern. Da standen die Titel von deutschen Kinderliedern auf Latein, zum Beispiel von „Alle Vöglein sind schon da“. Das musste man dann eben erkennen.

Schlachter: Ja, verschiedene Bücher. Zum Beispiel „Die Frösche“ von Aristophanes, oder ein Buch über Augustus. Da werde ich in der Abiturvorbereitung auch sicher noch einmal reinschauen.

Schlachter: Ja, das Thema war „Planung und Durchführung einer Exkursion nach Regensburg für die 6. Klassen“. Jeder Seminarteilnehmer sollte einen Teil dazu beitragen. Viele haben zum Beispiel vor Ort die Schüler über Sehenswürdigkeiten informiert, oder im Vorfeld der Exkursion eine Unterrichtsstunde über Regensburg gehalten. Ich habe ein Quiz vorbereitet, dem Stoff der 6. Klasse entsprechend. Das haben die Schüler dann auf der Hinfahrt bearbeitet, um die Fahrtzeit zu verkürzen. Dann haben alle eine kleine Belohnung bekommen und hatten viel Spaß an der Sache. Und ich auch.