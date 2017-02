"Da habe ich erst recht Angst bekommen"

Es ist still im Raum. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, schließlich haben sich rund 50 Viertklässler versammelt. Die Erzähler ziehen die Jungs und Mädchen ganz offensichtlich in ihren Bann. Obwohl – oder gerade weil – sie schon fast 80 Jahre alt sind.

So traurig es ist: Ernst Hanft und Marianne Räder gehören einer aussterbenden Gruppe an. Sie sind Zeitzeugen. Menschen, die das Grauen des Zweiten Weltkrieges noch am eigenen Leib und an der eigenen Seele erlebt haben. Menschen, die das Geräusch der fallenden Bomben und der Detonationen noch im Ohr, den Schutt, die Asche und die Leichen noch vor Augen haben. Menschen, die davon berichten können, wie es ihnen ergangen ist. Die ein Zeichen setzen wollen: Nie wieder Krieg.

Seit 16 Jahren kommen Räder und Hanft an einem Vormittag im Februar in die St. Hedwig-Schule, um den jeweiligen Viertklässlern ihre Geschichten zu erzählen, um ihnen Bilder und Bombensplitter zu zeigen. Um die Erinnerung an den 23. Februar 1945 aufrecht zu erhalten. Von Schulleiter Dr. Klaus Aschrich erhielten sie dafür die Hedwigs-Medaille.

„Es war ein warmer Tag“, erinnert sich Hanft. „Fast schon vorfrühlingshaft.“ Sechs Jahre war er damals alt, ging mit 37 Kameraden in die erste Klasse. Als der Voralarm ertönte, lief der kleine Ernst heim in die Alte Poststraße und suchte Schutz im Luftschutzkeller. Mit feuchten Tüchern über dem Kopf versuchten die Menschen im Keller dem Staub und der Hitze einigermaßen Herr zu werden. „Wir konnten kaum schnaufen da unten“, erinnert er sich.

Marianne Räder war an diesem Vormittag in ihrem Elternhaus in der Güterhallstraße, als plötzlich Soldaten vom nahen Bahnhof panisch aufs Haus zuliefen und nach dem nächsten Keller fragten. Die erste von fünf Wellen war im Anflug, Marianne Räder wird die Bilder in ihrem Kopf nie mehr loswerden. Ein Soldat ist auf den Steinen liegen geblieben, ein Bombensplitter steckte in seinem Rücken. Eine Frau kam mit ihrem Baby auf dem Arm in den Keller. „Meine Mutter hat ihr sagen müssen, dass das Kind tot ist.“ Ein Soldat hat ihr zugeraunt, dass sie keine Angst haben müsse. Falls sie verschüttet werden, würde er sie mit seinen Kameraden wieder ausgraben. „Da habe ich erst recht Angst bekommen.“

Nach 50 Minuten war der Angriff vorbei. Kitzingen war nicht mehr wiederzuerkennen. „Überall hat es gebrannt“, erinnert sich Hanft. „Tagelang.“ Alles lag in Schutt und Asche. Auf der Straße: Tote Kühe. „Und dann kamen schon die Särge.“

Mehr als 700 Menschen sind bei dem Luftangriff ums Leben gekommen. Hanft erzählt von offenen Särgen, von beißendem Gestank. Mit seiner Mutter ist er in die Buchbrunner Straße gelaufen, wo die Leichen abgelegt wurden. „Wir haben zwei Tanten gesucht, haben allen Toten die Tücher von den Gesichtern genommen.“ Marianne Räder war da schon bei einer Verwandten in der Talstraße, wo sie am Nachmittag trotz der schockierenden Erlebnisse ein ganz natürliches Bedürfnis überkam: Hunger. „Wir hatten an dem Tag ja noch nichts gegessen“, erzählt sie. Unter dem Schutt fand die Tante eine Laugenbrezel, die sich die Überlebenden teilten. Der Hunger sollte ein treuer Begleiter in den kommenden Wochen werden. Ihre Kindheit hat spätestens am 23. Februar 1945 ein jähes Ende gefunden. Die Viertklässler in St. Hedwig haben dagegen eine unbeschwerte Zeit vor sich. Die Erzählungen von Ernst Hanft und Marianne Räder haben ihnen vor Augen geführt, wie wertvoll Frieden und Freiheit sind.