Bauplätze am Langwasen sind gefragt

Zwei Baukräne stehen auf der Baustelle des Neubaus der Lohrer Stadthalle. Der Ausleger der größeren der beiden befindet sich in einer Höhe von knapp 44 Metern. Der Kran selbst ist nochmal rund zwölf Meter höher. Die Kräne, die bei der Anschaffung rund 500.000 Euro kosten, können an der Spitze des Auslegers Lasten von bis zu 4,3 Tonnen tragen. Ein Bild zeigt die selbst in der Baustellentoilette aushängende Regelung zu den Handzeichen, mit denen die Bauarbeiter am Boden den Kranführern Signale geben. Baukran