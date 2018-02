Baumverordnung ist abgesägt

Der von Stadtrat Uwe Hartmann (Bayernpartei) als „Friedensvertrag“ bezeichnete Antrag einer „Verordnung zum Schutze des Baumbestands“ für die Stadt wurde mit 12 gegen 17 Stimmen auch diesmal vom Stadtrat abgesägt. Zuvor hatte das Gremium bereits seinen Antrag auf eine namentliche Abstimmung mehrheitlich abgelehnt.

Hartmann argumentierte in der letzten Sitzung des Kitzinger Stadtrats vor den Ferien, dass es notwendig sei, eine entsprechende Handhabe „gegen die Willkür des Einzelnen“ zu haben, um den schützenswerten Baumbestand der Stadt zu pflegen. Dabei gehe es ihm weniger um die Bäume im öffentlichen Bereich, mit denen wisse der Stadtgärtner durchaus pfleglich umzugehen, sondern vielmehr um die auf privatem Grund.

Zustimmung fand der Vorstoß Hartmanns bei Andrea Schmidt (Ödp). Sie stellte fest, dass in den Vorgärten die Tendenz eher zu Steinen als zu Grün geht. Dem schloss sich auch Klaus Christof (KIK) an und gab zu bedenken, dass der jetzt vorgelegte Entwurf im Umweltbeirat durchaus noch angepasst werden könnte. Diesen, das kam in der Sitzung ebenfalls zur Sprache, würden manche Räte gerne einmal in Aktion erleben.

Bereits im Oktober 2008 hatte der Stadtrat einen Antrag wie von Uwe Hartmann abgelehnt und sich im Juni dieses Jahres zudem gegen eine Baumschutzkommission entschieden. Als Reaktion formulierte Hartmann den vorliegenden Antrag.

Zustimmung zu KIK-Antrag

„Wir sind doch zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich funktioniert“, begründete Manfred Marstaller (UsW) sein Veto. Auch Gertrud Schwab (CSU) will „auf dem Teppich bleiben und nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“.

Dagegen stieß der Antrag der KIK-Fraktion, im November ein Arbeitstreffen zum Thema Wohnen am Beispiel des Stadtteils Siedlung durchzuführen, auf breite Zustimmung. Mit 25 zu vier Stimmen nahmen die Räte diesen an. „Um einen gemeinsamen Weg mit den anderen Fraktionen zu gehen, haben wir das Thema auf die Siedlung reduziert. An diesem Fall lassen sich alle relevanten Themen darstellen“, so Christof. Um den Erfolg des Arbeitskreises zu gewährleisten, bat er seine Kollegen, sich vorab Gedanken zu machen und diese dann zu äußern, und die Verwaltung, ihnen die notwendigen Informationen rechtzeitig zu liefern.