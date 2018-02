Baumaschinen bestimmen das Ortsbild

An beinahe allen Ecken und Enden Wiesentheids wird derzeit gebaut. Das ist nichts Neues für Bürgermeister Werner Knaier. „Im Moment komme ich auf zehn oder elf Baufirmen, die gleichzeitig im Ort tätig sind“, zählte er die einzelnen Baustellen auf.



Ein Schwerpunkt dabei sind Erschließung neuer Flächen, wie etwa im Baugebiet Weihersbrunnen, wo die nächste Ortserweiterung begonnen hat.

Das Bauland für das Wohngebiet Weihersbrunnen ist gefragt. Von insgesamt 42 Plätzen, die am nördlichen Ortsrand direkt neben der Straße nach Prichsenstadt entstehen, sind 37 bereits vergeben, Ende Mai werden laut Knaier die ersten Plätze verkauft.

130 Euro pro Quadratmeter

Die Preise für das Bauland liegen mit Erschließung und eingebauter Erdsonde bei 130 Euro pro Quadratmeter. Vielen Bauwerbern drängt es, sie möchten mit dem Hausbau schnell beginnen. Auch im Ortsteil Geesdorf dürfte es in Kürze mit der Erschließung des dort ausgewiesenen Baugebiets losgehen.

Am Ortsausgang in Richtung Wiesentheid entstehen zehn Flächen, die bereits von Bauwilligen reserviert wurden. Hier wurden Preise von rund 100 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Läuft alles nach Plan, dürften auch hier bis Ende des Jahres die ersten Häuser, oder zumindest Rohbauten, stehen.

Schäden an den Leitungen entdeckt

Weiter gemacht wird an der anderen Seite Wiesentheids, wo die Voraussetzungen für das Gewerbegebiet Mähling geschaffen werden. Hier ist unter anderem die Verbindungsspange zur B 286 fertig zu stellen. Im Ortskern wurde mit der Sanierung der Wasserleitung im Siedlungsgebiet 18 Äcker, im Bereich der Steigerwaldstraße, begonnen. Die Leitungen der in den 50er Jahren entstandene Wohnsiedlung wiesen bei Kamera-Befahrungen an manchen Stellen erhebliche Schäden auf.

Die Gemeinde entschloss sich in Absprache mit den Bürgern zu einer Reparatur und nicht zum Neuverlegen, so dass keine Beiträge für die Anlieger fällig sind.

Im Ortskern reicht eine Reparatur nicht aus

Anders verhält es sich im Wiesentheider Ortskern, wo in Kürze die Köglergasse und die Forstamtstraße zur Baustelle werden. Dort werden nicht nur die über 100 Jahre alten Kanal- und Wasserleitungen ausgetauscht, auch der schmale Straßenring hinter der Sparkasse soll verbessert werden. Hier reiche vor allem bei den Wasserleitungen eine Reparatur nicht aus, hatte das zuständige Ingenieurbüro ermittelt.

Bei den Kosten für die Erneuerung werden die Anlieger mit zur Kasse gebeten.