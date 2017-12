Bauliches Schmuckstück im Klick-Wettbewerb

Die laut Focus online „zehn schönsten Wohnprojekte Deutschlands“ wetteifern auf den Internetseiten des Magazins um Unterstützer, deren Klicks sie nach oben katapultieren. Mit im Rennen ist ein Haus in Kitzingen – die Friedenstraße 2 a, deren sanierte Fassade mit Stuckornamenten das Hingucken lohnt. Das Haus wird seit gut fünf Jahren erneuert, vom Rentnerpaar Waltraud und Heinz Hofmann.

Wer da am kräftigsten hinlangt, macht die Focus-Überschrift deutlich: „Mit 79 noch auf dem Dach: Opa baut Mehrgenerationenhaus.“ Der Opa ist Heinz Hofmann. Der einstige Elektrikermeister mit eigenem Betrieb in Kitzingen ist ein handwerklicher Allrounder. Als er und seine Frau 2011 das heruntergekommene Gebäude kauften, musste er sofort zulangen. Vor allem am Dach: Da regnete es durch, die Ziegel waren nur mit Drähten befestigt, erinnert sich Ehefrau Waltraud.

100 Jahre altes Gebäude

Seither werkelt der rüstige Rentner – inzwischen mit 79 Jahren – an dem denkmalgeschützten Gebäude, gibt dem rund 100 Jahre alten Gebäude mit 440 Quadratmetern Wohnraum Stück für Stück ein Gesicht.

„Es wird ein Blickpunkt in Kitzingen“, sagt Waltraud Hofmann. Und weil das Gebäude außen blinkt, innen die Sanierung ihrem Ende zustrebt und das benachbarte Torhaus nun ebenfalls die handwerklichen Fähigkeiten von Heinz Hofmann erlebt, hoffen die beiden Rentner jetzt auf ein Stück Anerkennung ihrer Arbeit beim Focus-Wettbewerb.

Bewerbung war Zufall

Die Bewerbung war Zufall. Beim Blättern in dem Nachrichtenmagazin in einer Arztpraxis fiel Heinz Hofmann die Wohnprojekte-Aktion ins Auge. Und weil da das schönste Zuhause gesucht wurde, schickten er und seine Frau ihr geplantes Mehrgenerationenhaus – die Tochter wohnt schon im Dachgeschoss – ins Rennen. Mit Erfolg: Unter – laut Focus – „unzähligen Einsendungen“ kamen die Homanns mit ihrer Friedenstraße 2 a in die Endausscheidung, wo neun Konkurrenten mit ihren Projekten warten.

Der Endspurt läuft bereits: Noch bis Freitag (15. September) kann jeder noch per Klick seine Stimme für sein Lieblings-Bauwerk abgeben. Und wer aufs Treppchen kommt, darf sich freuen, so Waltraud Hofmann: 10 000 Euro für Platz 1, 5000 Euro für die Ränge 2 und 3.

Abstimmen ist möglich unter www.zuhause.focus.de .