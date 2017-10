Die Mädchen lachen. Und wie. Auf der breiten, hölzernen Wippschaukel kommt schnell gute Stimmung auf. Ihr Gelächter hallt über den kleinen See, auf dem Geschäftsführerin Anja Sauerer und Sabrina gerade mit einem selbst gebauten Floß übersetzen. „Dieses Projekt ist gelebte traumasensible Arbeit“, hatte Sauerer ein paar Minuten vorher bei der öffentlichen Begrüßung gesagt. Beim Blick auf die fröhlichen Mädchen leuchten ihre Worte ein.

Etwa 70 Mädchen und junge Frauen zwischen zwölf und 21 Jahren leben im Antonia-Werr-Zentrum, ein paar Kilometer entfernt von Stammheim im Landkreis Schweinfurt. Das Gelände hat eine lange Geschichte. Vor ihrem Umzug nach Münsterschwarzach lebten hier die Benediktinermönche. In den 60er-Jahren wurde das Gelände von den Oberzeller Franziskanerinnen erworben. Sie errichteten das Mädchenheim St. Ludwig. Heute werden die Räumlichkeiten als heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der Jugendhilfe für junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen genutzt.

An den Vormittagen werden die Mädchen und jungen Frauen vor Ort unterrichtet – oder sie fahren in die Schulen in der näheren Umgebung. An den Nachmittagen kommt in St. Ludwig keine Langeweile auf – seit ein paar Tagen erst recht nicht. Drei so genannte „Einbauten“ haben Studenten des heilpädagogischen Seminars der Fachakademie in Würzburg in St. Ludwig errichtet. Zusammen mit Schreinermeister Friedemann Wolpold und fünf jungen Bewohnerinnen von St. Ludwig haben sie sich im September eineinhalb Wochen lang bei Wind und Wetter an die Arbeit gemacht. Sauerer spricht von einem einzigartigen Projekt.

Die Leitidee für das Projekt „Einbauten“ hatte einst Professor Wolfgang Mahlke entwickelt. Titel: „Bauen für Geborgenheit.“ In etlichen sozialen und pflegerischen Einrichtungen in ganz Franken sind daraufhin Orte entstanden, die – so weit es überhaupt möglich ist – den traumatisierten Bewohnern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Aus den „Einbauten“ von Professor Mahlke sind in St. Ludwig allerdings „Außenbauten“ geworden: Ein Sonnendeck, eine „Chill-out-Zone“, eine Traumecke. „Das ist so etwas wie eine Weiterentwicklung des Würzburger Modells“, meint denn auch Sauerer. „Bauen für Geborgenheit in der Natur.“

Das Gefühl von Sicherheit im Außen, in der Natur, müsste für die Mädchen und jungen Frauen in St. Ludwig erst wieder erfahrbar gemacht werden. An den drei geschaffenen Orten sei das möglich. Hier könnten sie das Holz spüren, die Wärme und Kälte erfahren und dennoch ein Gefühl von Geborgenheit haben. „Diese sicheren Rückzugsorte führen zur Ruhe“, erläutert denn auch Sauerer. „Und letztendlich zu einem sicheren inneren Ort, zu mehr Verbindung mit sich selbst.“

Ob sie die Außenbauten auch nutzen? Sabrina schaut bei dieser Frage überrascht drein. „Natürlich“, meint sie. „Hier kann man sich zurückziehen oder jede Menge Spaß haben.“ Und ein berechtigtes Gefühl von Stolz dürfte auch aufkommen, schließlich haben die Mädchen bei den Außenarbeiten fleißig mitgeholfen.

Ein wichtiger Bestandteil der Traumapädagogik in St. Ludwig ist damit beachtet worden: Die jungen Bewohnerinnen sind von Anfang an mit eingebunden worden. Im „LuiRat“, dem Heimrat, ist die Ausgestaltung der Flächen von Anfang an thematisiert worden. Fünf Mädels haben dann auch kräftig mit angepackt. „Das hat voll Spaß gemacht“, meint Sabrina (20) und lacht. Lara (16) erinnert sich daran, wie sie zum ersten Mal mit Lötkolben und Schraubenzieher hantiert hat. Passieren konnte nichts. Mit Friedemann Wolpold hat ein erfahrener Schreinermeister die Arbeiten der Bewohnerinnen und der Studenten immer im Blick gehabt.

Jeder Jahrgang des heilpädagogischen Seminars an der Würzburger Fachakademie errichtet nach dem Konzept von Professor Mahlke an zwei Wochen im Jahr „Einbauten“ – normalerweise an drei verschiedenen Orten in Franken. In diesem Jahr waren alle rund 20 Studenten in St. Ludwig zugange. „Mit großer Liebe und Fürsorge für unsere Mädchen“, wie Sauerer betonte. Die bräuchten als „Expertinnen für herausfordernde Lebensumstände“ ganz dringend das Gefühl von Sicherheit. „Sie haben Gefahren, Gewalt und Missbrauch überlebt“, erinnerte Sauerer. „Und sie wurden zutiefst in ihrer Existenz bedroht.“

Mit den drei „Außenbauten“ haben sie jetzt Orte, an denen sie chillen oder jede Menge Spaß haben können. Orte, die ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben. Und nicht zuletzt Orte, „mit denen wir so richtig angeben können“, wie Sauerer mit einem Augenzwinkern meinte.

Kosten: Etwa 12000 Euro für das Material. Diese Kosten konnten durch Bußgeldeinnahmen des Jahres 2017 zur Gänze finanziert werden. Hintergrund: Bei Gerichtsverfahren können die Richter festlegen, an welche Institution der verurteilte Täter seine Strafe zu zahlen hat.