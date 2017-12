Barrierefreie und sichere Dorfmitte in Rödelsee

Barrierefrei und sicher für alle soll sie sein, die Ortsmitte Rödelsees. Hierzu könnten ab dem nächsten Jahr vier weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Erste Ideen zur Neugestaltung von Dorfgraben, Wiesenbronner Straße, Schlossstraße und Crailsheimstraße stellte der Würzburger Garten- und Landschaftsarchitekt Marcus Viebahn, der zusammen mit seinem Kollegen Thomas Buchholz aus Prichsenstadt bereits für die Planung des Schlossparks verantwortlich war, dem Gemeinderat vor.

Hier wird's eng

Überarbeitet werden soll der Dorfgraben. Neben einer durchgehenden Straßenbreite von 4,75 Metern, so dass Auto und Laster bequem aneinander vorbeifahren könnten, müsse hier vor allem an eine verkehrssicherere Beleuchtung gedacht werden. Auch für Fußgänger soll es mit einem barrierefreien Gehweg eine größere Sicherheit geben. Mit Bäumen und Parkplätzen würde die Straße aufgewertet werden. Handlungsbedarf bestehe zudem beim Abfluss des Regenwassers, um auf den befestigten Flächen gefrierende Pfützen im Winter zu verhindern. Kalkulieren müsse die Gemeinde für diesen Abschnitt mit Kosten in Höhe von 93 000 Euro.

Halteverbot an der Winzerstube

Als kritisch bewerteten die Räte die Situation in der Wiesenbronner Straße. Viebahn stellte hier die Möglichkeit vor, dass mit einer zusätzlichen Engstelle kein Begegnungsverkehr mehr möglich sei. Diese Maßnahme zur Verkehrsberuhigung und Geschwindigkeitsbegrenzung könnte ortseinwärts erfolgen. Horst Kohlberger (CSU) mahnte an, dass es den Schulbus aber nicht behindern dürfe. Auf Nachfrage von Walter Fuhrmann (FW) informierte Bürgermeister Burkhard Klein (CSU), dass die Halteverbotsschilder für den Bereich um die Winzerstube bereits vorhanden seien und demnächst aufgestellt werden könnten. Dagegen sollen am Übergang zur Mainbernheimer Straße zwei zusätzliche Parkplätze entstehen. Laut Viebahn könne in der Wiesenbronner Straße das bereits in der Ortsmitte angewandte Gestaltungskonzept fortgesetzt werden. Mit rund 100 000 Euro wäre dieser Bauabschnitt sowohl der umfangreichste als auch der teuerste.

Spinnennetz von Leitungen im Untergrund

In der Schlossstraße im Bereich an der katholischen Kirche könnte dagegen bereits mit einem Austausch des bestehenden Muschelkalkpflasters eine Verbesserung der aktuellen Situation erzielt werden. Grundarbeiten seien nicht notwendig, so dass diese Maßnahme relativ schnell innerhalb von vier Wochen und ebenso kostengünstig für rund 31 000 Euro durchzuführen wäre. „Es steht fest, dass wir hier etwas korrigieren müssen“, erklärte Klein.

Bäume werden fallen

Der Baumbestand in der Crailsheimstraße soll erhalten bleiben, nach den vorgestellten Planungen könnte er aber neu angelegt werden. „Früher oder später werden uns die Birken keine Freude mehr bereiten“, erinnerte Klein. Jedoch gab Viebahn zu bedenken, dass dort zugunsten des Schlossparks kein weiterer Aufenthaltsbereich geschaffen werden solle. Ebenso sei zu beachten, dass sich im Untergrund „ein Spinnennetz an Versorgungsleitungen“ befinde. Das schränke die Möglichkeiten an der Oberfläche ein. Rund 60 000 Euro würde die Umgestaltung der 1300 Quadratmeter großen Fläche kosten. Während sich Karl-Josef Deppisch (CSU) Obstbäume vorstellen könne, gab Britta Aufmuth (FW) die Nähe zum Kindergarten zu bedenken.

Als sich die Räte bereits engagiert auf einzelne Aspekte stürzten und weitere Pläne schmiedeten, erinnerte Bürgermeister Klein daran, diesmal noch nicht allzu sehr ins Detail zu gehen, sondern zunächst einen grundsätzlichen Beschluss zu fassen, um die Planungen zu forcieren und die Möglichkeit auf Fördermitteln zu prüfen. Ein solcher wurde einstimmig getroffen.

„Das wird ein spannendes Projekt“, freute sich Klein mit den Räten. Vor den Gesamtkosten von mehr als 300 000 Euro, einschließlich einer kalkulierten Puffers von 15 Prozent für steigende Ausgaben, müsse sich die Gemeinde aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung nicht fürchten.