Barock-Tage zur Wiedereröffnung der Kirche

Zum Auftakt ein Feuerwerk und eine Lichtshow, zum Abschluss ein Rockkonzert und der Monteverdi-Chor aus Würzburg: Wenn die Wiesentheider Mauritiuskirche im Oktober wieder öffnet, feiert der Markt Wiesentheid eine Woche lang. Vom 21. bis 28. Oktober wird ein hochwertiges Programm geboten, das für nahezu jeden Geschmack etwas bereithält. Dieser Tage stellte Tourismusreferent Jonas Schug das Programm vor, für das der Vorverkauf bereits begonnen hat.

Die kleinen Heftchen zum Verteilen sowie die großen Banner, die am Bauzaun vor der Kirche hängen, sind eingetroffen. Sie sollen aufmerksam machen auf eine Festwoche, die einiges bietet. „Der genaue Ablauf steht jetzt fest, es empfiehlt sich, für einige Veranstaltungen bereits jetzt Karten zu besorgen“, meint Schug, der das Ganze hauptsächlich geplant hat und koordiniert.

Ein Höhepunkt wird bereits am ersten Tag, dem Samstag, 21. Oktober, sein. Hier findet zunächst der Festgottesdienst mit der Weihe des neuen Altars statt. Wegen des zu erwartenden Andrangs wird dazu auch draußen, neben dem Gotteshaus, ein Zelt aufgestellt, in das der Gottesdienst live übertragen wird.

Am Sonntag heißt es: „Der Schlossplatz leuchtet.“ Dazu wird gegen Abend das Schönbornsche Schloss mit einer aufwendigen Licht-Show erstrahlen und es gibt dazu Live-Musik von der Band „9to5“. Außerdem wird ein großes Feuerwerk die Barocktage eröffnen. Bereits während des Tages besteht die Möglichkeit, an Kirchenführungen oder am Barockrundgang teilzunehmen.

Am Montag, 23. Oktober, lautet das Motto: „Aus dem Notenschrank des Grafen.“ Hier werden seltene, barocke Stücke aus der Musikaliensammlung des Hauses Schönborn gespielt. Teils unveröffentlichte Stücke von Vivaldi, Platti oder Bach sind darunter, die eigens für das Konzert arrangiert werden. Dazu kommen vier Musiker aus der Schweiz, die über das Collegium Musicum des Hauses Schönborn eingeladen wurden.

Andreas Kümmert kommt

Am Dienstag, 24. Oktober, wird mit Christian Stegmann der Regionalkantor die erweiterte Orgel in der Mauritiuskirche erklingen lassen. Bei freiem Eintritt bietet er Stücke aus drei Jahrhunderten und Improvisationen.

Für den Mittwoch, 25. Oktober, konnte Tourismusreferent Schug mit Andreas Kümmert eine bekannte Pop- und Rockgröße aus Unterfranken gewinnen. „Das besondere Ambiente der Kirche reizte ihn“, so Schug. Der 31-Jährige, der aus Lohr stammt und über die Fernsehshow „Voice of Germany“ bekannt wurde, wird im Duo mit Sebastian Bach Akustik-Stücke spielen.

Der Freitag, 27. Oktober, wird rockig. Unter dem Motto „Rock meets Barock“ tritt mit der Gruppe „Stinger“ eine der bekannteren AC/DC-Coverbands in der Steigerwaldhalle auf. Mit extra eingeflogenen Sängern aus Italien und aus den USA werden Stinger die alten wie auch die neuen Klassiker bieten.

Im Vorprogramm tritt mit „KISSin Time“ eine Formation auf, die nicht nur die Musik, sondern auch die Kostüme, Masken und Show der amerikanischen Hard-Rocker „Kiss“ kopieren.

Zum Abschluss der Barockwoche folgt am Samstag, 28. Oktober, mit dem Gastspiel des Monteverdi-Chors aus Würzburg ein weiterer Höhepunkt. Er wird mit rund 50 Sängern und 20 Musikern in die Mauritiuskirche kommen. Unter der Leitung von Matthias Bechert wird Händels „Joshua“ erklingen.

Ein Gotteshaus, das überzeugt

Nicht nur für die Gesangsgruppe, die sonst nur in der Würzburger Neubaukirche auftritt, war die Mauritiuskirche „das Überzeugungs-Kriterium“, wie es Schug formuliert. Er sieht in dem Programm „ein Angebot, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte“. In der gesamten Woche wird zudem eine Kunstausstellung von Wiesentheider Künstlern zu sehen sein. Sie stellen ihre Werke an verschiedenen Orten in der Gemeinde aus.

Für die Veranstaltungen in der Kirche sind rund 300 Plätze verfügbar. Es ist also ratsam, sich möglichst bald Karten zu besorgen.

Karten sind in den Tourismusstellen in Gerolzhofen, Volkach und Wiesentheid erhältlich. Oder über das Internet: www.barockes-wiesentheid.de .