B8 zwischen Mainbernheim und Iphofen gesperrt

Wer von Iphofen nach Würzburg fahren will, braucht ab diesem Montag, 13. November, auf der Bundesstraße 8 viel Geduld. Nicht nur, dass die B8 zwischen Mainfrankenpark und Rottendorf saniert wird, auch zwischen Mainbernheim und Iphofen wird die Strecke gesperrt. Los geht es am 13. November, das Ende der Arbeiten ist für den 25. November geplant. Sonja Schwarz, Abteilungsleiterin in Staatlichen Bauamt Würzburg, versteht, dass die Situation für die Pendler ärgerlich ist.

Abstimmungsprobleme verzögerten den Baubeginn

„Das ist nicht optimal gelaufen“, sagt sie. Die Arbeiten an der Bundesstraße 8 zwischen Mainbernheim und Iphofen seien von Anfang an in diesem Zeitraum geplant gewesen. Der Abschnitt beim Mainfrankenpark sollte schon früher im Jahr saniert werden, allerdings haben einige Abstimmungen deutlich länger gedauert und dann waren die Sommerferien. „In den Ferien konnten wir die Straße nicht sanieren, da die B 8 als Bedarfsumleitung für die Autobahn gilt“, erklärt Schwarz.

Beide Straßenstücke sollten aber unbedingt noch in diesem Jahr saniert werden. „Es ist immer ein ungünstiger Zeitpunkt, wenn man dort fahren muss“, bittet Schwarz die Pendler um Verständnis und weist auf die sichereren Straßen nach der Fahrbahnerneuerung hin.

Umleitungen sind ausgeschildert

Im ersten Bauabschnitt wird die Deckschicht vom Mainbernheimer Kreisverkehr bis zur Einmündung nach Willanzheim erneuert. Der Verkehr wird über die Staatsstraße 2420 nach Rödelsee und weiter nach Mainbernheim beziehungsweise Kitzingen umgeleitet. Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt analog.

Im Anschluss wird die Deckschicht von der Einmündung nach Willanzheim bis zur Unterführung der Knauf-Zufahrten erneuert. Die Umleitung für diesen Abschnitt beginnt auf Höhe des Bahnhofes und führt über Iphofen nach Rödelsee; von da weiter nach Mainbernheim oder Kitzingen und in der Gegenrichtung entsprechend.