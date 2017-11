Autos mutwillig beschädigt

Am Donnerstagabend wurden in der Würzburger Straße in Biebelried zwei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge standen am rechten Straßenrand gegenüber dem Hotel Leicht. Anhand der Spuren kann davon ausgegangen werden, dass der Unbekannte mutwillig durch Tritte oder Schläge an dem grauen Seat Ibiza und dem schwarzen VW Tiguan jeweils den linken Außenspiegel beschädigt hatte. Außer diesen beiden Pkw standen noch weitere Fahrzeuge in der Straße, die jedoch verschont blieben. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.