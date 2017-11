Autos beschädigt und ein Wildunfall

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 20 Uhr geriet ein VW-Fahrer in Wiesentheid in eine Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen. Nach dem Test vor Ort folgte in der Kitzinger Inspektion ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest – Ergebnis: 0,78 Promille. Den Fahrer erwartet ein Monat Fahrverbot plus ein Bußgeld.

Pkw in Dettelbach an linker Seite zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 15 Uhr parkte eine 76-Jährige ihren VW-Polo in Dettelbach (Am Sportplatz 1), um einzukaufen. Als sie zurückkehrte, stellte sie frische Kratzer an der linken Seite des VW fest. Wer diese Kratzer verursacht hat, ist ungeklärt: Zeugen werden gesucht, Schaden: rund 1500 Euro.

Reh läuft über die Fahrbahn

Am Freitagfrüh war eine 65-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B 22 unterwegs. Kurz vor Neuses am Sand lief ein Reh über die Straße und wurde angefahren. Das Tier war zunächst verschwunden, wurde aber später vom Jäger in der Nähe des Unfallortes tot gefunden. Schaden am Auto: rund 1000 Euro.

Abbiege-Manöver zu spät erkannt und aufgefahren

Am Freitagvormittag war ein 55-Jähriger mit seinem Mini auf der Staatsstraße von Volkach in Richtung Gaibach unterwegs. Als er gerade einen Peugeot überholen wollte, bog dessen 36-jährige Fahrerin nach links in eine Einmündung ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden: rund 4000 Euro.

Geparkter Pkw beschädigt: Verursacher geflüchtet

Bereits am Donnerstag (5.1.) zwischen 8 und 14.15 Uhr wurde in Dettelbach (Adolf-Oesterheld-Straße) vor der Lagerhalle einer Spedition ein schwarzer Opel Vectra angefahren und rechts erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Der Verursacher ist unbekannt.

Hinweise: Polizei KT Tel. (09321) 1410.