Auto angefahren - Verursacher unbekannt

In der Nacht zum Donnerstag stellte ein 32-jähriger Autobesitzer fest, dass sein blauer BMW, den er auf dem Parkplatz an der Mainfähre in Mainstockheim geparkt hatte, an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden war. Offensichtlich war ein unbekannter Fahrer gegen den BMW geprallt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

BMW auf Firmenparkplatz beschädigt und geflüchtet

Im Lauf des Dienstagvormittags hatte eine 39-jährige Angestellte ihren BMW X 1 in Markt Einersheim auf dem Parkplatz einer Firma in der Bahnhofstraße geparkt. Als die Frau zur Mittagszeit zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Vermutlich war ein Autofahrer beim Ausparken gegen den BMW gestoßen. Schaden: 1500 Euro.

Beim Rückwärtsfahren kollidiert

Auf dem Parkplatz eines Kitzinger Baumarkts in der August-Gauer-Straße wollten am frühen Mittwochabend zwei Autofahrer gleichzeitig rückwärts ausparken. Als die beiden 20- beziehungsweise 33-jährigen Männer losfuhren, stießen sie zusammen. Schaden: 7000 Euro.

Motorroller entwendet

Am Dienstag hatte eine 17-jährige Schülerin ihren Motorroller, Marke Luxxon, mit dem Kennzeichen 590 VFJ in Kitzingen in der Friedenstraße auf dem Bahngelände gegenüber des Amtsgerichts abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Als die Schülerin am späten Abend zurückkam, war ihr Roller weg. Der Zeitwert beläuft sich auf 1500 Euro.

Weidezaun gestohlen

Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochfrüh entwendeten unbekannte Täter in Iphofen von der Flurlage Auersberg einen zusammengerollten Weidezaun mit dem dazugehörenden Netz. Der Geschädigte beziffert den Wert der 50-Meter-Rolle auf 100 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter: Tel. (0 93 21)14 10.