Ausstellung im KuK: Natur interaktiv erleben

„Erfolgreich für Mensch & Natur – Landwirtschaft und Naturschutz in Mainfranken“– unter diesem Motto findet ab diesem Montag, 6. November, eine Ausstellung im Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) in Dettelbach statt.

Die Wanderausstellung informiert über Zusammenspiel und -arbeit von Landwirtschaft und Naturschutz in Mainfranken am Beispiel der vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) betreuten Artenhilfsprogramme für Wiesenweihe, Ortolan und Feldhamster, heißt es in einer Pressemitteilung.

An interaktiven Stationen können die Besucher selbst Schutzmaßnahmen für den Ortolan durchführen, den Unterschied zwischen verschiedenen, in Mainfranken vorkommenden Bodenarten erfühlen, unterschiedliche Feldvögel anhand ihrer Stimmen vergleichen oder einen Blick in einen Feldhamsterbau werfen. Außerdem findet ein Quiz statt, bei dem es Preise zu gewinnen gibt.

Den Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung stellt die Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Naturschützern dar: Gerade in Agrarlandschaften wie Mainfranken, in welchen Ackerbau aufgrund guter Böden und eines milden Klimas besonders begünstigt ist, gehen zunehmend Lebensraumfunktionen und biologische Vielfalt verloren, heißt es in der Mitteilung weiter. Um diese für nachfolgende Generationen zu erhalten, kann diesem Verlust nur gemeinsam entgegengewirkt werden. Diese Thematik wird anhand von drei verschiedenen Artenhilfsprogrammen erläutert. Neben LBV-Mitarbeitern und Förderern sind jährlich auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer mit großem Engagement für den konkreten Naturschutz im Einsatz.

Kennenlernen kann der Besucher der Ausstellung die Wiesenweihe, die sich in den ausgedehnten Getreideflächen Mainfrankens wohlfühlt. Auch der Feldhamster ist in der mainfränkischen Agrarlandschaft mit ihren tiefgründigen und gut grabbaren Lößböden noch zu finden. In extensiver genutzten Bereichen, wo auf engem Raum kleine, von Streuobstzeilen oder Hecken durchzogene Getreide-, Kartoffel- und Rübenäcker aneinandergrenzen, gesellt sich auch noch der Ortolan mit seinem fränkischen Gesang dazu.

Die Ausstellung bietet sowohl Erwachsenen als auch Kindern einen spannenden Einblick in die Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz in Mainfranken. Schulklassen können kostenlose Führungen durch den LBV erhalten.

Öffnungszeiten: Die Wanderausstellung ist vom 6. bis 17. November im Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) in Dettelbach zu folgenden Zeiten zu besichtigen: Montag bis Mittwoch 10-13 und 14-17 Uhr; Donnerstag und Freitag 10-13 und 14-18 Uhr und Samstag 10-16 Uhr.