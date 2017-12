Ausstellung im Krankenhaus: Leben mit Epilepsie

In einem Fotoworkshop haben sich Betroffene mit Epilepsie auf kreative und künstlerische Weise dem Thema Epilepsie angenähert und ihre individuellen Erfahrungen mit der Erkrankung in Fotografien eingefangen. Entstanden sind Einzelwerke und Fotoserien, die die Erlebnisse mit Anfällen aus unterschiedlichen Perspektiven einfangen. Zu sehen sind sie vom 19. Oktober bis 16. November in der Klinik-Kitzinger-Land (Ebene 1). Zusätzlich zu den Fotos sind laut Mitteilung der Klinik Informationstafeln zu sehen, die die verschiedenen Anfallsformen erklären und über die einfachen Handgriffe zur Ersten Hilfe bei Epilepsie informieren. Da ein Prozent der Bevölkerung an Epilepsie erkrankt ist, sei die Wahrscheinlichkeit, einmal Zeuge eines Anfalls zu werden, gar nicht so gering.