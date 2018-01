Ausstellung „4 Positionen“: Lust am Beobachten und Gestalten

Noch bis 7. Mai ist die Ausstellung „4 Positionen – Plastische Arbeiten von Eva-Maria Mandok, Willi Grimm, Kornelia Thümmel und Hans Doppel“ im Schloss Kirchschönbach zu sehen.

Altmeister Willi Grimm aus Kleinrinderfeld, Jahrgang 1927, zeigt Figurengruppen in Bronze gegossen, wie zum Beispiel „Vertreibung“ oder eindrucksvoll der „Zug der Gefangenen“. Eine Stele aus Holz und Eisen grüßt vom Treppenabsatz herunter.

Freundlich empfangen wird der Besucher auch von dem kleinen Mädchen mit Hut und seinem Bruder. Die Nürnberger Bildhauerin Eva-Maria Mandok, geboren 1975, hat sie aus Pappmaché und Zeitung gefertigt. „Die Zeitung als Material ist zeitgleich auch ein Spiegel der Gesellschaft und ein Zeitdokument“ kann man im Begleitheft nachlesen. Und weiter heißt es: „Feine Ironie, Beobachtungsgabe und die Lust am figürlichen Gestalten zeichnet ihr Format aus“. Zu sehen ist dies sehr anschaulich bei den Figuren „Gehorsam“ (Frau mit Hund) oder „Jeanine“ und „Andreas“.

Kornelia Thümmel, geboren 1971 in Leipzig, ist diplomierte Bildhauerin und zeigt großformatige Figuren in Lindenholz oder Gips. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten liegt in der Thematik des Menschen, speziell seinen seelischen Zuständen, sagt sie. „Ich erforsche die Verletzlichkeiten und Stärken (…) unseres Lebens.“

Gegensätzliches

Sehr gegensätzlich zu diesen ästhetisch-formschönen Arbeiten sind die Objekte, Installationen und Fotoserien des in Haßfurt lebenden Künstlers und Bildhauers Hans Doppel, Jahrgang 1956. Schon auf dem Weg zum Schloss, auf der Wiese unter großen Kastanien, fallen die fünf modernen „Wagenräder“ ins Auge. In jedes ist ein Bild montiert, ein Foto des vergänglichen Menschen. Das Rad als Symbol des ständigen Auf und Ab, der Bewegung durch Raum und Zeit. Hans Doppel hat erklärende Beschriftungen zu seinen Fotoserien an die Wand geheftet. „Weißt du warum? Meine Auseinandersetzung mit dem Thema Tod begann in den Jahren 1980 bis 1983, als sieben mir sehr nahe stehende Menschen aus dem Leben schieden“.

An der Tür zum nächsten Ausstellungsraum warnt ein weißes Schild: „Dieser Raum enthält Werke des Künstlers Hans Doppel. „Gefangenschaft im Fleisch – Aufstieg des Geistes. Bitte beachten Sie, dass die Art der Darstellung aufrütteln kann und soll. Betreten Sie diesen Raum nicht mit Kindern!“ Sieben Fotomontagen, in barocke Bildrahmen gefasst und auf alten Holzleitern befestigt. Die Fotos zeigen geschlachtete Tiere im Schlachthaus, in die hängende nackte Menschen integriert sind. Die Werke sind eine Anlehnung an Johannes Brahms Vier erste Gesänge: „Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh: Wie dieses stirbt, so stirbt auch er“. Versinnbildlicht wird der seelenlose Materialismus. Das Gold des Rahmens steht für ewige Werte und Weisheit, die Leiter für den Aufstieg, die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Goldrahmen und Leiter symbolisieren den geistigen Weg.

Hans Doppel provoziert und verstört nicht nur mit seinen Fotomontagen – auch Rattenkadaver sind in einem Schaukasten ausgestellt.

Die plastischen Arbeiten der vier Künstler sind noch bis 7. Mai am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 – 18 Uhr im Park und Schloss Kirchschönbach zu sehen. An diesem Sonntag, 30. April, 16 Uhr, wird Pater Meinrad Dufner aus der Abtei Münsterschwarzach die Werke Hans Doppels besprechen.