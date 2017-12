Ausgerüstet für Hochwassereinsätze

„Logische Konsequenz der sehr guten technischen Ausstattung unserer Feuerwehr.“ Peter Kornell, Bürgermeister

Von außen sieht es aus wie ein normales Gerätefahrzeug, der neue GW-L2 (Gerätewagen Logistik) der Feuerwehr Volkach. Und wenn die Ladefläche runtergefahren ist, sind dort auch „nur“ Rollcontainer zu sehen, so sie denn auch auf der Ladefläche stehen. Bei etwas genauerem Hinschauen entpuppt sich der GW-L2 als ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz, genauer gesagt für den Hochwasserschutz, und genau dafür ist es auch gebaut, ausgerüstet und vom Landkreis angeschafft worden.

Segnung in der Barockscheune

Der Standort des Fahrzeuges ist bei der Feuerwehr in Volkach. Mit der feierlichen Segnung an der Barockscheune innerhalb des Festjahres „150 Jahre Feuerwehr Volkach“ ist es nun auch offiziell in den Dienst gestellt worden. Den musikalischen Rahmen der Feier gestaltete der Spielmannszug der Feuerwehr Escherndorf.

Weder der Landkreis noch die Stadt Volkach haben für dieses Fahrzeug auch nur einen Euro locker machen müssen. Finanziert ist das Gefährt mit Geldern des Katastrophenschutzes des Freistaates. In vielen bayerischen Landkreisen sind mittlerweile derart ausgestattete Fahrzeuge stationiert worden.

Notfalls deutschlandweit im Einsatz

„Hier in Volkach ist es bestens untergebracht“, sagte Landrätin Tamara Bischof in ihrem Grußwort bei der Segnung. Durch die Nähe zum Main sei Volkach als Standort auch geradezu prädestiniert für dieses „geschenkte Fahrzeug“, so die Landrätin. Wobei die Feuerwehr und damit die Stadt schon Folgekosten haben werden, durch Wartung, Unterhaltung und die nun anstehende Ausbildung für die Feuerwehrleute.

Die werden übrigens nicht nur in Volkach und im Landkreis, sondern notfalls auch bayern- und deutschlandweit bei Überschwemmungen oder Starkregenereignissen unterwegs sein müssen: Dies ist eine Verpflichtung, deren Umsetzung der Freistaat für sein Geschenk erwartet.

Acht Millionen Euro Förderung

Die finanziellen Rahmenbedingungen, so der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib (Ochsenfurt), „haben wir im Finanzausschuss über Parteigrenzen hinweg auf die Beine gestellt“. Die bayernweite Beschaffung von 41 solcher Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeuge, heißt es in einem Schreiben der Regierung von Unterfranken, „erfolgt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Hochwasser“, wofür der Freistaat gut acht Millionen Euro locker gemacht hatte. Die Übergabe dieses Fahrzeuges, so Bürgermeister Peter Kornell, sei eine „logische Konsequenz der sehr guten technischen Ausstattung unserer Feuerwehr“.

Kornell verwies in seinem Grußwort auch auf die vom Feuerwehrverein organisierte Ausstellung in der Barockscheune, dem allerersten Domizil der Feuerwehr Volkach überhaupt. Geöffnet ist die Ausstellung übrigens bis zum 30. Oktober (freitags 14 bis 17 Uhr, samstags und sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr, Eintritt frei).

In seinem Grußwort sah Kreisbrandrat Roland Eckert den Landkreis für das nächste Hochwasser „sehr gut gerüstet. Damit ist der Feuerwehrführung eine große Last von den Schultern genommen“. Mit dem Fahrzeug könne man nicht nur Rollcontainer, „sondern auch andere Dinge fahren“.

Pater Zacharias aus der Abtei Münsterschwarzach und die evangelische Pfarrerin Christiane Rüpplein erteilten den kirchlichen Segen. „Wir segnen nicht das Fahrzeug, sondern die Menschen, die darin fahren, um anderen Menschen in Notlagen zu helfen“, sagte Pater Zacharias.

Staatliche Ehrungen: 40 Jahre aktiver Dienst: Egon Gabauer, Rudolf Kornell, Gerhard Werdecker; Vereinsehrungen: Dieter Will, 19 Jahre Jugendarbeit, Ehrenmitgliedschaft, Egon Gabauer, 25 Jahre im Vorstand, Ehrenvorstand.