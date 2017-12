Aus Schalterraum wird Kindergarten

Einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft gab es für den Großlangheimer Nachwuchs.

Das Ratskollegium befürwortete einstimmig den Bauantrag der Gemeinde zum Umbau des ehemaligen Schalterraums der Raiffeisenbank zu einem Kindergartenraum.

Zum Konzept erläuterte Bürgermeister Karl Höchner, dass es keine Änderungen im Außenbereich gebe und der Eingang von Süden her erfolgen wird. „Es war ein Glücksfall, dass die Gemeinde das Gebäude erwerben konnte und dass es neben dem Kindergarten liegt und wir somit keine Klimmzüge machen müssen. Es ist mit Sicherheit die effektivste Maßnahme“, bilanzierte der Bürgermeister.

Weitere Themen

• Eine „schnelle Investition“ vor Jahresende gab es durch den Kauf einer Kehrmaschine, die an den Gemeindetraktor angebaut werden kann. Sie könnte nach Meinung der Ratsmitglieder auch auf dem Radweg nach Hörblach oder bei leichtem Schneefall auf den Pflasterbereichen im Ort eingesetzt werden. Gemeindearbeiter Eberhard Mahler hatte Angebote eingeholt und gab dazu bekannt, dass das Gerät zum Preis von 6959 Euro plus Mehrwertsteuer ausprobiert und bei Nichtgefallen zurück gegeben werden könne. Der Kauf wurde einhellig begrüßt.

• Die Dorfschätzegemeinden erhielten einen Staatspreis von 3000 Euro. Das Geld soll auf Vorschlag von Wiesenbronns Bürgermeisterin Doris Paul zum Kauf von Dialogbänken für die Mitgliedsgemeinden verwendet werden. Eine Bank aus Eiche, auf der man sich gegenüber sitzt, ist mit etwa 350 Euro veranschlagt. Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat für die Anschaffung aus.

• Bei den Pflegemaßnahmen für Windschutzhecken sind die Hecken am Flugplatz und auf der Kranzerhöhe förderfähig, während die Hecken auf dem Pointberg und der Wiesenbronner Höhe nicht bezuschusst werden, da sie nicht an landwirtschaftliche Flächen, sondern an Wege angrenzen, hieß es in der Gemeinderatssitzung.