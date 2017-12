Aus einer Idee wird eine Institution

Seit zehn Jahren ist es die perfekte Einstimmung aufs Weihnachtsfest. Ein wenig fromm, ein wenig frech und ganz und gar fränkisch. So präsentieren Karin Böhm, Walter Vierrether und Ralph Hartner Geschichten rund ums Weihnachtsfest. Gerdi Mengler ist für den hochdeutschen Part verantwortlich. Und die „Erlacher“ sorgen wie immer für die musikalische Untermalung.

Karin Böhm kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. Uwe Hanselmann von den „Erlacher Musikanten“ hatte sie vor zehn Jahren gefragt, ob sie nicht mal bei der Weihnachtsfeier der Fußballer in Erlach lesen wolle. Hanselmann war der Trainer von Böhms Tochter. Karin Böhm sagte zu und nahm die Idee mit nach Kitzingen. 29 Zuhörer fanden sich 2008 bei der Premiere ein – damals noch im Keller der Rathaushalle. Ein Jahr später waren es schon 70. Die Veranstaltung zog in die Rathaushalle um. Ging es bis dahin vor allem besinnlich zu, kamen mit Walter Vierrether und Ralph Hartner ab dem Jahr 2010 auch die etwas „schrägeren“ Weihnachtsgeschichten hinzu. Ein Jahr später waren es schon 150 Gäste.

Die Vorleser wechselten mit den Jahren. Lothar Fuchs war ein treuer Gast, auch die Gärtnerkönigin beziehungsweise Siedlerkönigin stellten sich zur Verfügung. Karin Böhm blieb der Fels in der Lesebrandung, der feste Bestandteil, die Frau, bei der die Fäden zusammenlaufen.

„Wir hauen halt a paar Kitzinger Brocken mit nei.“ Walter Vierrether, Dialekt-Mischer

Ihrem Wunsch folgten alle Mitstreiter nur all zu gerne: Seit 2011 werden die Einnahmen für bedürftige Menschen oder für Organisationen im Raum Kitzingen gespendet. Mittlerweile kommt ein stattlicher Betrag zusammen. „Die Halle ist in den letzten Jahren immer voll gewesen“, freut sich Walter Vierrether. Nach Abzug aller Unkosten konnte Karin Böhm im letzten Jahr beispielsweise 750 Euro ans Tierheim und an die Friedrich-Bernbeck-Schule spenden – je zur Hälfte.

Fünf Euro Eintritt verlangen die Organisatoren mittlerweile. Dem Aufruf zu freiwilligen Spenden ist in der Vergangenheit nicht jedermann gefolgt. „So können wir sicherstellen, dass jeder einen kleinen Obolus entrichtet“, freut sich Böhm. In diesem Jahr sollen die Rappelkiste und der Kinderhort in den Marshall-Heights davon profitieren.

Und die Geschichten? Wiederholen die sich nicht Jahr für Jahr? „Wir haben schon den Ehrgeiz, jedes Jahr neue Geschichten auszugraben“, sagt Walter Vierrether. Leicht ist das allerdings nicht, wie Karin Böhm zugibt. Im Hochdeutschen gebe es jede Menge Weihnachtsgeschichten, in fränkischer Mundart wird die Suche immer aufwändiger. Böhm durchstöbert jetzt schon ober- und mittelfränkische Weihnachtsbücher und „übersetzt“ sie ins Unterfränkische. Gewohnt kreativ zeigt sich Walter Vierrether: „Wir hauen halt a paar Kitzinger Brocken mit nei.“

„Frech-Fromm-Fränkisch“ kommt nicht nur bei den Gästen gut an. Die Initiatoren und Vorleser haben selbst ihren Spaß, wie Karin Böhm gesteht. „Ich erzähle einfach gerne Geschichten“, meint sie. Erst recht im Dialekt. „Die fränkische Mundart darf keinesfalls in Vergessenheit geraten“, nennt sie eines ihrer Ziele. Dafür sorgt Walter Vierrether nicht nur an diesem Abend, sondern auch in seiner Freizeit. „Des basst scho fürs Bubligum“, meint er augenzwinkernd. Ihm gefallen die vorweihnachtlichen Leseabende selbst sehr gut – erst recht, wenn die Gäste sichtlich zufrieden sind. „Irgendwie ist der Abend ja auch ein Stückle Weihnachten für uns“, meint er und Karin Böhm nickt zustimmend.