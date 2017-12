Aus der Kurve geflogen

In einer Rechtskurve zwischen Kirchschönbach und Geesdorf hat am Montagnachmittag eine 18-Jährige die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik Kitzinger Land gebracht, meldet die Polizei. Die Feuerwehren aus Wiesentheid und Geesdorf waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um die Bergung des Kleinwagens (Schaden: 500 Euro).