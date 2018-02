Aus der Kurve geflogen, Feldkappelle beschädigt

Zu schnell in der Kurve

Ein 30-Jähriger war am Freitagmorgen mit seinem Renault auf der Staatsstraße von Herrnsheim nach Willanzheim unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte noch die Leitplanke, bevor das Auto in einer Hecke zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch die Höhe des Schadens von rund 1000 Euro halte sich in Grenzen, schreibt die Polizei.

Unaufmerksamer Radfahrer

Ein 22-jähriger Radfahrer war am späten Freitagabend in der Kitzinger Flugplatzstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit kam er mit seinem Fahrrad nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen dort stehenden Mercedes. An dem Mercedes entstand Schaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Am Stoppschild aufgefahren

In Bibergau war am Freitag gegen 7.30 Uhr war eine 28-jährige Ford-Fahrerin auf der Kreisstraße 28 unterwegs und wollte auf die Staatsstraße einbiegen. An der Einmündung hielt sie an dem Stoppschild. Ein nachfolgender 45-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dabei entstand aber nur geringer Schaden.

Schon am Nachmittag erheblich alkoholisiert

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 16.55 Uhr auf der B 8 in Kitzingen fiel den Polizisten der Fahrer eines Sprinters auf. Der 56-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Bei einem Alkoholtest wurden über ein Promille gemessen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Feldkapelle beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. September und Donnerstag, 14. September hat ein unbekannter Täter die Fensterscheibe mit Bleiverglasung einer Feldkapelle eingeschlagen. Die kleine Kapelle befindet sich etwa 500 Meter vom westlichen Ortsrand von Willanzheim entfernt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Peugeot verkratzt

Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Iphofen einen am Wendehammer im Kalbweg abgestellten, silbernen Peugeot verkratzt und das Schloss der Fahrertür verklebt. So entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Hinweise zur Täterermittlung bei ungeklärten Fällen: Tel. (0 93 21) 14 10.