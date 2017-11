Aus dem Polizeibericht

Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Bundesstraße 286 von Wiesenbronn in Richtung Rüdenhausen. Im Bereich des Kreisverkehrs fuhr er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geradeaus auf die Grünfläche und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Jugendliche erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1200 Euro.

Gespräche auf dem Schulhausdach geführt

Zwei Personen auf dem Dach der Schule in der Valentin-Arnold-Straße in Iphofen wurden am Dienstag gegen 18 Uhr der Polizei gemeldet. Der Anrufer hatte die beiden Kinder angehalten und übergab sie – einen 13- und einen 15-Jährigen – der Polizeistreife. Beide wurden zu ihren Eltern gebracht. Sie gaben an, ohne irgendwelche Vorhaben auf das Dach gestiegen zu sein und lediglich Gespräche geführt zu haben. Im Beisein der Eltern wurden die Kinder belehrt und auf mögliche Gefahrensituationen hingewiesen.