Aus dem Polizeibericht

Angefahrenes Straßenschild gefährdet den Verkehr

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag gegen Mitternacht der Polizei, dass im Kreisverkehr in Michelfeld, Ausfahrt in Richtung Marktbreit, ein Straßenschild angefahren wurde. Dieses war beschädigt und ragte in Richtung Fahrbahn und wurde von Polizisten mit Gewalt entfernt. Aufgrund vor Ort befindlicher Fahrzeugteile ergaben sich Anhaltspunkte auf das flüchtige Verursacherfahrzeug, einen BMW. Einige Plastikteile, vermutlich des Radkastens und Unterbodens, wurden sichergestellt. Der Schaden an dem Schild beträgt rund 300 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.





Die Kontrolle über Motorrad verloren

Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer, der am Freitag gegen 18.24 Uhr, einen Unfall hatte. Wie die Polizei mitteilt, war der Kradfahrer von Hüttenheim in Richtung Seinsheim unterwegs, als ihm im Verlauf einer Kurve das Vorderrad weg rutschte so dass er die Kontrolle über die Maschine verlor. Er landete im Straßengraben. An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Fahrrad gestohlen

Einem 46-jähriger Mann wurde am Freitagvormittag sein Fahrrad etwa 200 Meter außerhalb von Albertshofen an einem Spargelacker gestohlen. Als der Mann nach getaner Arbeit mit seinem roten Mountainbike der Marke „Rock Rider“ nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass das Rad – Wert rund 300 Euro – verschwunden war.

Hinweise in den nicht geklärten Fällen bitte an die Polizei in Kitzingen untter der Rufnummer Tel. (0 93 21) 14 10.