Aus dem Gericht: Wenn Schwarzfahren zur Gewohnheit wird

Es gibt Dinge, auf die würde man im Traum nicht kommen. Etwa, dass der Paketfahrer, dem man fast jeden Tag begegnet, gar keinen Führerschein hat und gar nicht fahren dürfte. Dass dies durchaus möglich ist, zeigte jetzt ein Fall vor dem Kitzinger Strafrichter: Der 35-jährige Angeklagte war tatsächlich über ein halbes Jahr trotz Führerscheinsperre unterwegs – als sei Schwarzfahren das Normalste der Welt. Ihren Anfang nimmt die seltsame Geschichte Anfang 2015. Damals flattert dem Mann per Post ein Strafbefehl ins Haus. Weil er eine Unfallflucht begangen hat, bekommt er 1200 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze zu je 40 Euro) sowie eine sechsmonatigen Führerscheinsperre aufgebrummt. Der 35-Jährige legt Einspruch ein, hält jedoch eine entsprechende Frist nicht ein. Das bekommt er wenig später auch mitgeteilt – der Strafbefehl ist also wirksam und damit auch das Fahrverbot. Ungeachtet dessen hat der Kitzinger inzwischen eine neue Arbeit angetreten – er fährt neuerdings Pakete aus. Drei Monate lang – über 60 Tage – ist er an den Wochentagen unterwegs: Von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz, von dort dann mit dem Paketauto weiter, nachmittags dann zurück in die eigenen vier Wände. Knapp 200 Schwarzfahrten sind in der Anklageschrift aufgeführt. 179 davon vorsätzlich – weil der Angeklagte genau wusste, dass er nicht fahren durfte. 16 Fahrten, die in die Woche mit dem fehlgeschlagenen Einspruch fielen, werden als fahrlässig eingestuft. Zu den „Dienstfahrten“ gesellen sich noch einige Privatfahrten: Im Juni und Juli 2015 wird er in Kitzingen noch dreimal von der Polizei angehalten. Der Verteidiger versucht um Verständnis für seinen Mandanten zu werben: Er sei ganz alleine auf sich gestellt und habe einfach arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen wollen. Als der 35-Jährige im April 2015 aufgeflogen und die Polizei am Arbeitsplatz erschienen war, hatte es sich mit dem Traum von einer sicheren Arbeitsstelle. Arbeitsmäßig Fuß gefasst hat der Mann bis heute nicht: Auch heute, zwei Jahre später, ist er arbeitslos. Dazwischen gab es lediglich einige Episoden bei Zeitarbeitsfirmen. Was aber alleine schon deshalb kaum Sinn machte, weil ohne Führerschein kaum etwas geht. Das Thema Führerschein hat schon fast etwas Tragisches: Weil sich der 35-Jährige entschieden hatte, wegen der umstrittenen Widerspruchsfrist den Klageweg zu beschreiten, blieb die Fahrerlaubnis auch die vergangenen zwei Jahre unter Verschluss. Und daran wird sich in der nächsten Zeit nichts ändern: Der achtfach vorbestrafte Mann holte sich jetzt am Kitzinger Amtsgericht für die knapp 200 Schwarzfahrten ein ziemlich dickes Strafen-Paket ab. Es setzte ein Jahr und neun Monate Haft, die zu drei Jahren Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem muss der 35-Jährige 20 weitere Monate auf seinen Führerschein verzichten. Dazu gesellen sich 150 Stunden soziale Hilfsdienste. Die „deutlichen Sanktionen“ müssten sein, da es dem Mann völlig gleichgültig gewesen sei, dass er über Monate „ohne“ unterwegs war.