Aus dem Bericht der Polizei Kitzingen

Beim Ausparken hängen geblieben

Am Sonntagmittag wollte eine Verkehrsteilnehmerin in der Kaiserstraße in Kitzingen aus einer Parklücke ausfahren und blieb an einem geparkten Auto hängen. Es entstand nur geringer Schaden. Der Besitzer des Wagens konnte nicht angetroffen werden, woraufhin ein Hinweis der Polizei an dem Auto angebracht wurde.

Handy aus BMW gestohlen

Aus einem geparkten BMW wurde am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ein Handy gestohlen. Das Fahrzeug stand in Marktsteft am Traugraben auf dem Parkplatz eines Autohauses. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Das Mobiltelefon hat einen Wert von etwa 300 Euro.

Schaufensterscheibe beschädigt

In der Zeit von Samstag- bis Sonntagnachmittag wurde in der Hauptstraße in Volkach an einem Juweliergeschäft die Schaufensterscheibe beschädigt. Der Schaden dürfte vermutlich mit einem Stein verursacht worden sein.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

In der Marktgrafenstraße in Kitzingen wurde am Sonntagmittag ein Suzuki-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem 29-jährigen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme. Das Auto wurde abgestellt und der Schlüssel einem Berechtigten übergeben.

