Aus dem Bericht der Polizei Kitzingen

Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Beim Vorbeifahren blieb am Sonntagnachmittag eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Golf in der Obernbreiter Straße in Marktbreit am Außenspiegel eines geparkten Ford Fiesta hängen und beschädigte diesen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen VW Golf. Daraufhin konnte eine Rentnerin als verantwortliche Fahrerin ermittelt werden. Gegen sie wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro.

2500 Euro Schaden nach Wildunfall

Auf der Strecke zwischen Düllstadt und Atzhausen erfasste am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Autofahrer ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Durch den Aufprall wurde das Reh auf die Gegenfahrbahn gegen einen weiteren Pkw geschleudert. Das Tier verendete.

Handy aus Handtasche gestohlen

Eine 15-jährige Jugendliche hielt sich am frühen Sonntagmorgen in einem Schnellrestaurant in der Scheinfelder Straße in Geiselwind auf. In einen unbeaufsichtigten Moment entwendete ein bisher unbekannter Täter aus ihrer Handtasche ein grau/schwarzes I-Phone 6 der Marke Apple. Der Zeitwert beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise in den entsprechenden Fällen an die Polizei: Tel. (0 93 21) 14 10.