Aus dem All auf den Boden närrischer Tatsachen

Keine 30 Minuten hatte es gedauert, da waren die Karten für den Kappenabend des TSV Mainbernheim, der am Samstag wieder in der Mehrzweckhalle stattfand, ausverkauft – Rekord! Die Mainbernheimer stehen augenscheinlich hinter „ihrem“ Fasching.

Kein Wunder, war doch auch dieses Jahr wieder ein rund dreistündiges Programm mit viel Lokalkolorit geboten, bei dem man angesichts der fast ausschließlich von Einheimischen gestalteten Darstellerliste getrost den Spruch „von Mainbernheimern für Mainbernheimer“ anbringen kann. Und einige Premieren gab es auch noch.

Angefangen beim Moderator des Abends: Thomas Bachleitner trat erstmals nicht nur in die Bütt, sondern war auch Moderator des Abends. Als grünes Männchen „Lars vom Mars“ – ganz im Sinne des Mottos „Berna erobert das All“ – brachte er sämtliche Namen der Stadträte sowie die von Regisseurin Heidi Strobach, Faschingsprinz Harald „August“ Mönch und Maskenbildnerin Birgit Schuster in seiner Begrüßung wortakrobatisch unter. Zusammen mit Thomas Jäger an der Gitarre dichtete er auch Jürgen von der Lippes Marsianer-Hit auf „Bernemer“ Befindlichkeiten um.

Stadträte, die „zufälligerweise“ wegen ihrer anliegenden Grundstücke gleich mehrere Schwellen in einer Durchgangsstraße durch den Rat beschließen ließen, bekamen dabei ebenso ihr Fett weg wie die aufwändig sanierte Friedhofsmauer, von der die Toten nichts mehr haben.

Premiere hatte auch einer, der den Auftritt vor Publikum eigentlich gewohnt sein sollte, aber auch schon an seiner letzten Wirkungsstätte in Karlstadt närrisches Talent bewiesen hatte: Pfarrer Paul Häberlein trat als Till von Franken in die Bütt und bekannte: „Als Christ kann man in dieser Welt nur als Narr überleben“. Wie der Geistliche zu diesem Schluss kommt, das bekannte Häberlein in seinem lakonisch-hintersinnigen Beitrag wortgewandt.

Dabei blickte er auch – als einziger Akteur – auf die aktuelle politische Lage in Deutschland und deren aufgeheizte Stimmung im Hinblick auf die Asylpolitik. Stehende Ovationen gab es für den Auftritt Häberleins, der beim Thema Geiz-Mentalität auch die Brücke zur Bibel schlug.

Ingrid Wirth hatte dann als geplagte Vereinswitwe wieder die weniger hintergründigen Lacher auf ihrer Seite. Vorher zeigte die 18-jährige Laura Oechsner als von einer glühenden Vereinsmama gestressten Tochter ihr Können. Thomas Pfeiffer hatte im Kostüm des ehemaligen Spielmannszuges Mainbernheim wieder einige treffende Verse im Gepäck. Die aufreizend angezogenen „Secco Sisters“ Susanne Bergner, Angie Gaubitz und Siggi Oechsner brachten mit Unterstützung von Gitarrist Achim Zepter einige „Gstanzl“ auf die Bühne, bei denen Stadtpolitik und Presse auf die Schippe genommen wurden.

Die Purzelgarde des TSV Mainbernheim, 18 junge Mädchen zwischen vier und neun Jahren, zeigten ihr Können, wegen der hohen Anzahl an Akteurinnen sogar in zwei Einheiten. Und die Juniorengarde des Vereins bewies ebenfalls eindrucksvoll, dass sich das Üben in den vergangenen Monaten gelohnt hat.

Höhepunkt des Abends ist schon traditionell der Auftritt der „Bärenstarken Kesselringer“, dem Männerballett des TSV, das sich vorwiegend aus der ersten Fußballmannschaft des Vereins rekrutiert. Die jungen Männer zeigten als Astronauten, dass ihnen nicht nur Stollen und Ball liegen, sondern auch Rhythmus.