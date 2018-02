Auftakt: Traum vom Fliegen

Die Kinderakademie Kitzinger Land startet mit einem spannenden Thema in das neue Semester: „Der Traum vom Fliegen“. Anna Bauer und Bertram Poch vom Luftsportclub Kitzingen werden am 14. Oktober in der Alten Synagoge in Kitzingen von 10.30 bis 11.15 Uhr einiges über das Fliegen und speziell über den Segelflug berichten. Wenn das Wetter mitspielt, kann nach der eigentlichen Vorlesung auch ein Segelflugzeug hinter der Synagoge mit den Eltern besichtigt werden, teilt die Akademie mit.

Am 25. November geht es nochmals hoch hinaus: „Unser Sonnensystem – alles dreht sich, alles bewegt sich um die Sonne!“ Die Dozenten Ulf Fiebig und Pater Christoph von der Abtei Münsterschwarzach sind aktiv im frankenweiten „Forum Stellarum“ und haben viel zu zeigen und zu berichten.

„Sich bergen, beherrschen und angeben – Irrtümer über Ritter und ihre Burgen“ – damit beschäftigt sich am 20. Januar Dozent Rudi Krauß, der mit den jungen Akademiebesuchern in die Vergangenheit eintaucht. Zum Abschluss des Semesters dreht sich alles um die Tageszeitung: Isabelle Epplé und Diana Fuchs von „Der Kitzinger“ kommen am 24. Februar in die Kinderakademie mit der Vorlesung „Tippen bis die Tasten glühen – wie kommen jeden Tag die Neuigkeiten in die Zeitung und ins Internet?“

Für die Kinderakademie ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Der Anmeldezeitraum beginnt am Montag, 9. Oktober. Ab 8 Uhr wird im Internet unter www.kitzingen.de/aktuell ein entsprechendes Formular freigeschaltet. Alternativ ist auch eine telefonische Anmeldung möglich: Tel. (0 93 21) 9 28 11 04. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter, heißt es am Ende der Pressemitteilung.