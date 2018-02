Auffahrunfall auf der A 3: Lkw-Fahrer eingeklemmt

Ein Auffahrunfall mit zwei Lkw auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt sorgte für einen Schwerverletzen und Behinderungen im Berufsverkehr. Nach Auskunft der Polizei in Würzburg fuhr gegen 8.30 Uhr ein Lkw zwischen Kreuz Biebelried und der Anschlussstelle Rottendorf auf Höhe des Parkplatzes Sandgraben Nord aus bislang ungeklärter Ursache auf einen anderen Lkw auf.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik

Ein Lkw-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen werden musste. Der 45-Jährige aus dem Kreis Minden-Lübbecke war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei mit.

Der Schaden wird auf rund 14 000 Euro geschätzt.

Stau. Zwei Fahrstreifen gesperrt

Die Bergungsarbeiten dauerten bis 10.30 Uhr an. Die Autobahn ist somit wieder frei.

Bis dahin mussten zwischen Kreuz Biebelried und der Anschlussstelle Rottendorf zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr staute sich etwa vier Kilometer. Es bestand auch Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.