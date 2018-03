Auf Wohnwagengespann geprallt

Ein Fahrer eines Wohnwagengespanns musste am Dienstagvormittag in Kitzingen aus Richtung Eselsberg kommend an der Ampel Alte Poststraße/Nordtangente halten. Nachdem die Ampel umgeschaltete hatte, setze sich die Fahrzeugschlange in Bewegung. In diesem Moment überholte ein 25-jähriger Paketfahrer mit seinem VW Transporter das Wohnwagengespann und wollte nach rechts in die Alte Poststraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem Auto des Gespanns zusammen und verursachte einen Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Geparkten Jeep angefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer hatte am Dienstagvormittag seinen schwarzen Jeep in der Bocksbeutelstraße in Escherndorf geparkt. Als der 35-Jährige gegen Mittag zurückkam, war ein unbekannter Fahrer gegen die hintere linke Fahrzeugtür gestoßen und hatte eine Schaden von 250 Euro angerichtet. Der Verursacher machte sich unerkannt aus dem Staub.

Aufbruch-Versuch: Scheibe an Wohnwagen eingeschlagen

Ein 83-jähriger Rentner hatte seinen abgemeldeten Wohnanhänger auf dem Gelände seiner Feldscheune an der Brückenmühle in Willanzheim abgestellt. In der Nacht auf Dienstag machte sich ein unbekannter Täter an dem Wohnwagen zu schaffen und versuchte, diesen aufzubrechen. Auch schlug er die Fensterscheibe am Wohnanhänger ein. Entwendet wurde nichts. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben.

Kratzer in der Beifahrertür

In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagfrüh hatte ein Mann seinen roten Peugeot in der Erweinstraße in Wiesentheid am Fahrbahnrand geparkt. Als der 41-Jährige zu seinem Auto zurückkam, hatte ein unbekannter Täter die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden: 500 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen an die Polizei: Tel. (0 93 21) 14 10.