Auf Stimmenfang bei Facebook

Der Wahlkampf ist in vollem Gange. In weniger als einem Monat werden in ganz Deutschland die Kreuzchen gemacht. Und deshalb lächeln sie jetzt wieder von jedem Laternenpfahl herunter, die lokalen Direktkandidaten. Jede Partei setzt auf ihr vermeintlich bestes Pferd im Stall und drängt im Kampf um Stimmen in die Öffentlichkeit. Doch es gibt heutzutage nicht mehr nur Plakate und Wahlkampfveranstaltungen. Die Öffentlichkeit hat mittlerweile eine zweite Ebene bekommen: eine digitale. Über die sozialen Medien erreichen die Wahlkandidaten die potenziellen Wähler theoretisch immer und überall. Doch welche Inhalte verbreiten sie dort? Und wie viele Menschen verfolgen ihre Aktivitäten?

Sie stehen zur Wahl

Zuerst ein kurzer Überblick, wer im Wahlkreis für welche Partei an den Start geht. Die offizielle Webseite www.bundeswahlleiter.de führt für den Wahlkreis 250 (Schweinfurt), der auch Stadt und Landkreis Kitzingen beinhaltet, neun Kandidaten auf: Anja Weisgerber (CSU), Markus Hümpfer (SPD), Andreas Sulzbacher (FDP), Barbara Pfeuffer (Die Grünen), Christian Klingen (AfD), Klaus Ernst (Die Linke), Karolin Hildner (ÖDP), Michael Herbert (Bayernpartei) und Manfred Setter (MLPD).

Drei der Kandidaten nutzen Facebook gar nicht oder nur mit einem privaten Profil, nicht aber mit einer offiziellen Fanseite. Das sind Barbara Pfeuffer von den Grünen, Karolin Hildner von der ÖDP und Manfred Setter von der MLPD. Sie werden deswegen in unseren Beobachtungen nicht berücksichtigt.

Was, wie oft und für wie viele?

Theoretisch können Politiker über Facebook eine enorme Reichweite erzielen. Vorausgesetzt ist aber, dass Menschen sich bewusst dafür entscheiden, den Äußerungen der Kandidaten überhaupt folgen zu wollen. Auf die Anzahl der „Fans“ kommt es an. Hier könnte die Schere gar nicht weiter auseinander gehen: Die mit Abstand meisten „Likes“ gehen auf das Konto von Klaus Ernst (Die Linke). 12 096 Menschen folgen ihm über Facebook. Der Grund: Ernst ist auf Bundesebene ein bekannter Name seiner Partei, war von 2010 bis 2012 Parteivorsitzender. Außerdem sitzt er schon seit 2005 im Bundestag.

Im krassen Gegensatz dazu stehen die 95 Fans von Andreas Sulzbacher (FDP). Michael Herbert von der Bayernpartei kommt auf 127 Fans, Student Markus Hümpfer (SPD) gar auf 747. Übertroffen wird er von AfD-Kandidat Christian Klingen mit 1063 „Likes“ und der Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber (CSU), die mit 5 276 „Gefällt mir“-Angaben die zweitmeisten verbuchen kann und bei der letzten Wahl 2013 insgesamt 54,1 Prozent der Stimmen und damit das Direktmandat erhalten hatte. (Stand aller Zahlen: 29. August)

Neben den blanken Zahlen ist auch interessant, wie genau die Kanidaten Facebook nutzen. Anja Weisgerber stellt aktuell nahezu täglich Beiträge ins Netz. Dabei bilden drei Gruppen den Großteil der Posts: Fotos von Wahlkampfterminen im Stil eines „Blicks hinter die Kulissen“, politische Meinungen in Zitatform und Ankündigungen von Veranstaltungen. Klaus Ernst wendet sich ähnlich oft an seine Fans, teilt dabei häufig Medienberichte und kommentiert diese. Außerdem streut er gelegentlich ein Video ein. Thematisch spricht er besonders häufig über Leiharbeit.

Christian Klingen von der AfD veröffentlicht derzeit mehrfach täglich neue Einträge. Auch hier ist das Vorgehen ähnlich. Neben Kommentaren zu aktuellen Geschehnissen teilt er häufiger auch unkommentiert Zitate von anderen Mitgliedern seiner Partei. Vorwiegendes Thema: Asylpolitik. Markus Hümpfer (SPD) meldet sich alle zwei bis drei Tage zu Wort. Hauptsächlich berichtet er über seine Wahlkampftätigkeiten und legt dabei auch sprachlich mehr Wert auf Nähe zu den potenziellen Wählern, als es die Konkurrenz tut. So schrieb er beispielsweise vor wenigen Tagen: „Morgen geht's dann noch mal nach Dettelbach zur Kirchweih in den Höfen – auf ein gemütliches Schöppchen“, versehen mit einem zwinkernden Smiley.

Reaktionen erhöhen Reichweite

Bayernpartei-Kandidat Michael Herbert postet nur sehr unregelmäßig. Meist teilt er kommentarlos Medienberichte und Beiträge des allgemeinen Facebook-Profils der Bayernpartei oder des Kitzinger Ortsverbandes. Dabei steht immer wieder das große Anliegen der Bayernpartei im Vordergrund: „Freiheit für Bayern – Bayern braucht Deutschland nicht.“ Andreas Sulzbacher (FDP) stellte im Juli noch mehrmals wöchentlich einen Beitrag online, im August aber nur noch gelegentlich. Er berichtet nahezu gar nicht aus seinem Wahlkampf, sondern konzentriert sich darauf, seine politische Einstellung klar zu machen. Die Themen sind beispielsweise Bildung, Asylpolitik und die Dieselaffäre.

Mittlerweile bietet Facebook mehrere Möglichkeiten, um per Knopfdruck die eigene Meinung zu einem Beitrag zu bekunden, als nur auf „Gefällt mir“ zu klicken. Doch egal wie man reagiert: Es erhöht die Reichweite eines Beitrags. Beachtlich ist, dass auf die Posts von Anja Weisgerber (CSU) teilweise weniger als zehn Menschen reagieren, während es bei SPD-Mann Markus Hümpfer meist mehr als 20 sind, trotz der oben angesprochenen deutlich niedrigeren Zahl an Fans. Primus ist wieder Klaus Ernst (Die Linke) mit regelmäßig rund 100 Reaktionen pro Beitrag. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten ist die Spanne bei Christian Klingen von der AfD auffallend groß. Von einer (Bild zum Thema Familiennachzug von Flüchtlingen) bis hin zu 142 Reaktionen (Bilder vom AfD-Infostand in Schweinfurt) ist in den letzten Wochen alles vertreten. Andreas Sulzbacher (FDP) und Michael Herbert (Bayernpartei) sammeln meist nur eine Hand voll Rückmeldungen.