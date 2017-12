Auf ins kühle Nass

Am Pfingstsamstag, um punkt 13 Uhr, eröffnete Gnötzheims Bürgermeister Rainer Ott (Foto) die Freibadsaison. Vor den Augen von etwa 30 Badegästen sprang der Bürgermeister mit einem beherzten Kopfsprung in dasWasser. Obwohl das Wasser mit 20 Grad noch nicht sehr warm war, schwamm Ott mehrere Bahnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Schwimmbad ist bei Badewetter, unter der Woche von 13 Uhr bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wer sicher gehen will, erhält Auskünfte zur den Öffnungszeiten unter Tel. (01 74) 8 45 41 05. Foto: W. Koschnicke