Auf der Flucht

(ppe) Stella Heinlein und Mona Schnackig vom Münsterschwarzacher Egbert-Gymnasium hatten sich die Flucht eines Mannes oder einer Frau aus dem Kongo nach Deutschland so nicht vorstellen können. Sie zogen eine Karte und erlebten dann mit, wie und warum die darin beschriebene Person fliehen muss. Mit Hilfe einer persönlichen Rolle wurden sie und ihre Mitschüler aus den Jahrgangsstufen 8 bis 12 im Missio-Truck über mehrere Stationen in die Sorgen und Nöte der Flüchtlinge eingeführt, teilt die Schule mit. Beeindruckt verließen die Schüler die „multimediale Ausstellung für Jugendliche und Erwachsene“ (Missionswerk Aachen/München) und es ergaben sich im Anschluss viele Gespräche für den Unterricht. Über viele Jahre ist die Migration mit der Herausforderung Flüchtlingshilfe eine der drängendsten Aufgaben in Deutschland, jetzt auch Thema in den anstehenden Koalitionsverhandlungen. Der missio-Truck ist im Rahmen der Aktion Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.” unterwegs.