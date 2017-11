Auf der B 8 drohen Staus

Vom 6. November bis 8. Dezember müssen sich die Autofahrer auf der B 8 zwischen Kitzingen und Würzburg auf einige Behinderungen einstellen. Wie das Staatliche Bauamt in Würzburg mitteilt, muss die Fahrbahndecke zwischen der Anschlussstelle Dettelbach – also beim Mainfrankenpark – und Rottendorf erneuert werden.

Laut Bauamt findet die Maßnahme in vier Abschnitten statt. Jede Phase wird zeitlich etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Im ersten Abschnitt von Montag, 6. November, bis Montag, 13. November, wird in dem zweispurigen Bereich jeweils die innen liegende Spur erneuert. Damit fällt jeweils eine Spur in Richtung Kitzingen und Würzburg weg. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Dettelbach sind in dieser Zeit nicht betroffen.

Phase zwei dauert von Dienstag, 14., bis Dienstag, 21. November. Dann wird die rechte Fahrspur Richtung Kitzingen gesperrt. Eine Auffahrt vom Mainfrankenpark kommend auf die B 8 in Richtung Kitzingen ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und funktioniert so: Man muss zunächst zur Anschlussstelle Rottendorf, dort wird dann Richtung Kitzingen weitergeleitet. Der aus Würzburg kommende Verkehr kann den Mainfrankenpark nicht direkt erreichen, hier erfolgt die Umleitung über das Autobahnkreuz A 3.

Die Erneuerung der Decke auf der Außenspur Richtung Würzburg steht in Phase vier von Mittwoch, 22. bis Mittwoch, 29. November, an. Dann ist es nicht möglich, von Kitzingen kommend direkt zum Mainfrankenpark zu gelangen. Hier muss man erst wieder nach Rottendorf, dort wird gewendet, um auf die B 8 in Richtung Kitzingen zu gelangen. Gleichzeitig ist es nicht möglich, von Dettelbach kommend auf die B 8 nach Würzburg einzufahren. Deshalb geht es zunächst auf die B 8 Richtung Biebelried, an der A 3-Anschlussstelle wird man dann wieder auf die B 8 nach Würzburg geführt.

Ampelschaltungen

Schließlich noch Phase vier, die dauert von Donnerstag, 30. November, bis Freitag, 8. Dezember. Dann wird die Fahrbahndecke auf der Anschlussstelle Dettelbach (also Übergang B 8 zu ehemaligen B 22) erneuert. Gesperrt ist dann die Abfahrt von Dettelbach kommend auf die B 8 in Richtung Würzburg. Ebenso geht es nicht auf der B 8 von Kitzingen kommend in Richtung Mainfrankenpark. Deshalb wird, wie in Phase drei, über das Autobahnkreuz A 3 beziehungsweise die Anschlussstelle Rottendorf gekreiselt. In dieser Phase werde es zudem auch Ampelschaltungen geben.

Grund für die umfangreichen Arbeiten seien „massive Schädigungen der Fahrbahndecke“, die eine Sanierung „dringend erforderlich“ mache, so das Straßenbauamt. Nach dem Ende der Arbeiten, so das Versprechen, werde „zugleich die Griffigkeit und somit die Verkehrssicherheit verbessert“.