Auf dem Dschungelpfad unterwegs

Ziel der Sommerexkursion der Volkacher Ortsgruppe des Bund Naturschutz war das Naturschutzgebiet „Mainhang an der Vogelsburg“. Die Wanderung in das nahegelegene Schutzgebiet begann laut einer Pressemitteilung des BN in Astheim am Quittenlehrpfad und führte über ein Obstanbaugebiet in der Aue zum „Dschungelpfad“, einem schmalen Pfad, der seinen Namen den Lianen an den Bäumen und seiner urwüchsigen Atmosphäre verdankt. Für den Vorsitzenden Willi Freibott gehört dieses 53 Hektar große Areal mit seinem Hangwald, dem Halbtrockenrasen, Verbuschungsflächen und Mainuferbiotopen zu den vielfältigsten Naturflächen an der Mainschleife. Ehrenvorsitzender Hans Schneider informierte über Fauna und Flora des seit 1993 geschützten Gebietes. Foto: Willi Freibott