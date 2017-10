Anständig feiern

Auf der Uhr, im Regal, an der Wand – selbst die Haut ist nicht verschont geblieben. Überall steht das wohl bekannteste Kürzel der Rockgeschichte: AC/DC. Jürgen Spiegel ist Hardcore-Fan – und Mitausrichter des internationalen Fan-Treffens, das am kommenden Wochenende, 13./14. Oktober, in Geiselwind über die Bühne geht.

Die Kutte voller Badges, die Unterarme tätowiert: Jürgen Spiegel trägt seine Leidenschaft offen zur Schau. Die begann 1979, als der damals Zwölfjährige die ersten Alben der Kultband hörte. In den 80er-Jahren dann sein erster Konzertbesuch. Heute unvorstellbar: AC/DC spielte in der Kürnachtalhalle in Lengfeld.

Viele Jahre hat er seiner Leidenschaft privat gefrönt – bis er 2008 auf sein erstes Fan-Treffen ging. Die Idee war schnell geboren: So ein Fan-Treffen muss es auch in der Region geben. Das erste Mal trafen sich die fränkischen Rock-Fans 2009 auf Spiegels Privatgelände in Wiesentheid. Ein Jahr später mietete er schon die Eventhalle von Strohofers in Geiselwind an. Etwa 300 Leute kamen zur Premiere. Am kommenden Wochenende erwartet Spiegel etwa 1000 Fans. Zum siebten Mal findet am 13. und 14. Oktober das internationale AC/DC Fan-Treffen statt. International sind dabei nicht nur die Zuhörer.

Aus Italien und England kommen zwei Tribute-Bands, weitere aus Deutschland. „Mehr als 60 Bands haben sich bei uns beworben“, sagt der Wiesentheider. Die Organisatoren können sich mittlerweile nicht nur die besten Tribute-Bands aussuchen. Sie können ihnen auch die Set-Liste vorgeben. „So bekommen wir auch mal ein paar Perlen von den alten LPs zu hören“, freut sich Spiegel. „Und die Klassiker sowieso.“

Besonders stolz ist das Team darauf, dass schon zwei ehemalige Bandmitglieder nach Geiselwind kamen: Schlagzeuglegende Chris Slade und der früherer Bassist Mark Evans. In diesem Jahr heißt der Special-Guest Robert Ellis, der Fotograf, der AC/DC in den 70er- und 80-Jahren ständig begleitete. „Er wird sicher aus dem Nähkästchen plaudern und einige spannende Episoden erzählen“, meint Spiegel.

Die Fans nehmen für die zwei Tage zum Teil weite Anreisen auf sich: Aus Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien, Spanien, Schottland und sogar aus Russland und Weißrussland haben sich Gäste angekündigt. Selbst aus der Ukraine kommen zehn Mann angereist. „Die haben wir vor zwei Jahren auf einem Konzert in Prag kennengelernt“, erzählt der 50-Jährige. Ein Jahr später ist er schon mit ein paar Gleichgesinnten zum Antrittsbesuch nach Ternopil im Westen des Landes gefahren. „Das war eine super Woche“, erinnert er sich.

Unterwegs sein und mit Gleichgesinnten feiern: Das gehört für die eingefleischten AC/DC-Fans zum Leben dazu. Beliebtestes Ziel ist Kirriemuire, der Geburtsort des legendären Sängers Bon Scott, hoch oben in Schottland. Mit einem alten Schulbus ist Jürgen Spiegel mal mit 50 Fans über Berlin, Köln und London zur Pilgerstätte der AC/DC-Anhänger gefahren. 24 Stunden im Bus. „In Kirriemuire haben sie uns wie die Götter begrüßt.“ Auf der Bronzeplatte unter dem Denkmal des Sängers ist auch sein Name zu lesen. Spiegel war einer der Sponsoren der lebensgroßen Figur, die Bon Scott würdigt. Die Sammlung zur Finanzierung der Bronzestatue, die im letzten Jahr eingeweiht wurde, startete 2012 in Geiselwind. 1980 war der Sänger in London nach einer durchzechten Nacht gestorben. Einziges verbliebenes Gründungsmitglied ist Gitarrist Angus Young.

Die Band ist in den letzten Jahren in unterschiedlicher Besetzung immer wieder auf Tournee. Wann immer es geht, ist Jürgen Spiegel dabei. Seinen Sohn Patrick hat er längst angesteckt. Und einige Fans von 1860 München genauso. Spiegel hat den AC/DC Löwen-Fanclub gegründet, ist dafür sogar zum Vereinssitz in die bayerische Landeshauptstadt gefahren. „Der Präsident war gleich dafür“, erinnert er sich. Etwa 100 Mitglieder zählt einer der wenigen Clubs auf dieser Welt, der Fußball- und Rockmusik-Fans offiziell vereint.

Am Donnerstag erwartet das Orga-Team die ersten internationalen Gäste in Geiselwind. „Die Clubs hängen ihre Fahnen in der Music-Hall auf, viele küssen den Boden“, sagt Spiegel. Die Euphorie ist beinahe grenzenlos. Zur Abkühlung hat er sich dieses Mal einen besonderen Spaß ausgedacht: Den ersten „Internationalen AC/DC Badespaß.“ In Strohofers Hotel-Hallenbad werden sich die harten Jungs am Donnerstag abkühlen, bevor das heiße Wochenende so richtig starten kann.

Am Freitag und Samstag ist auf dem Gelände einiges geboten. Draußen AC/DC Karaoke mit Leinwand, drinnen etliche Live-Bands. Es gibt extra T-Shirts, eine Sammlerbörse, Ausstellungen, neue Badges für die Kutten, eine Tombola. „Und immer mal wieder Überraschungsprogrammpunkte“, sagt Spiegel.

Noch gibt es ein paar Karten im Vorverkauf, aber Jürgen Spiegel warnt: Wer zu spät kommt, der verpasst ein super Wochenende. Etwaige Bedenken zerstreut er mit einem Lächeln. „Auch wenn wir für manche Leute ganz anders aussehen. Bei uns geht es ganz anständig zu.“