Angekommen im Quartier

Er freut sich auf seine Aufgabe. Und er ist schon mittendrin. Sebastian Restetzki ist der neue Quartiersmanager in der Kitzinger Siedlung. Der fünfte in neun Jahren. Kontinuität ist deshalb eines seiner größten Anliegen.

Am 2. Januar begann sie offiziell, die Arbeitszeit von Sebastian Restetzki. Im November und Dezember war er schon inoffiziell auf Veranstaltungen, die sich mit der Zukunft der Kitzinger Siedlung befassten. „Ich finde das hier spannend“, sagt er. Ein Stadtgebiet mitentwickeln, neue Projekte anstoßen und begleiten, die Bürger dabei mitnehmen: Das ist es, was den 33-Jährigen reizt.

Restetzki hat Soziologie und Politik in Würzburg studiert. Sein erster beruflicher Einsatz war 2011 in Gerolzhofen. Zunächst führte er drei Monate lang als Mutterschutzvertretung das dortige Quartiersbüro, dann hat er als Projektmanager sechs Jahre lang soziale und kulturelle Projekte im Raum Gerolzhofen angestoßen und begleitet. Die Entwicklung in Kitzingen hatte er dabei immer mit einem Auge verfolgt. Als die Stelle des Quartiersmanagers erneut ausgeschrieben wurde, hat er sich beworben. „Das ist wie eine Rückkehr zu alten Wurzeln“, erklärt er.

Mit der Arbeit als Quartiersmanager kann er sich stark identifizieren. Als Bindeglied zwischen der Verwaltung und den Bürgern vor Ort fühlt er sich wohl. „Die Kommunikation ist dabei ganz entscheidend“, weiß der zweifache Familienvater, der sich als Vermittler zwischen der realen Lebenswelt der Siedler mit ihren Wünschen und Vorstellungen und der beruflichen Welt der Stadtverwaltung mit ihren Nöten und Zwängen sieht.

Erste Ansprechpartnerin für die Stadtteilentwicklung ist für ihn die Referentin für die „Soziale Stadt“, Bianca Tröge. Alle vier Wochen treffen sich Vertreter aller Fraktionen des Stadtrates, der Verwaltung und der Regierung von Unterfranken, um die Projekte in der AG Soziale Stadt vorzubesprechen. „Das ist unser zentrales Steuergremium“, erklärt der Quartiersmanager die Struktur.

Vor den Aufgaben ist ihm nicht bang. „Der Ist-Zustand ist gut“, sagt er und meint dabei vor allem das große Engagement und den Zusammenhalt in Kitzingens größtem Stadtteil. „Die Leute wollen sich hier einbringen.“ Das hat er schnell gemerkt. Etwa 20 Initiativen sind es, die trotz der zwischenzeitlichen Vakanz – das Quartiersbüro im Stadtteilzentrum war fast ein Jahr lang verwaist – dem Projekt die Treue gehalten haben. Dennoch: Den Bürger-Arbeitskreis muss er erst wieder mit Leben füllen, das Netzwerk zu Vereinen, Geschäftsleuten und Bildungseinrichtungen neu knüpfen.

2009 hatte Kitzingen den Zuschlag für die „Soziale Stadt“ erhalten. Vier Quartiersmanager und neun Jahre später ist das Stadtteilzentrum das Vorzeigeprojekt des bisherigen Verfahrens. Die Kinder- und Jugendbetreuung der Stadt „JungStil“ ist Nachbar von Restetzkis Büro im Untergeschoss. Der Saal im Erdgeschoss ist beinahe an jedem Wochenende vermietet. „Das Stadtteilzentrum hat sich längst etabliert“, weiß der 33-Jährige.

Weitere Projekte sollen folgen. Restetzki will vor allem die Grünflächen im Stadtteil weiterentwickeln, Treffpunkte schaffen, das Zusammenleben angenehmer machen. Ein Kräutergarten soll entstehen, der Sportpark am Sickerpark ertüchtigt werden. Die Spielplätze werden in diesem Zusammenhang ebenfalls unter die Lupe genommen. Gleichzeitig will er gemeinsam mit den Bürgern Ideen entwickeln, wie die zunehmende Vermüllung von öffentlichen Plätzen gestoppt und rückgängig gemacht werden kann. Restetzki schwebt zudem die Erstellung einer Art von Förderfibel vor, mit deren Hilfe Hausbesitzer in der Siedlung leichter an Informationen kommen, wie sie ihre Bausubstanz verbessern könnten. „Hier lässt es sich nämlich sehr gut leben“, sagt der neue Quartiersmanager. „Nur manche Fassaden könnten einen neuen Anstrich vertragen.“

Zunächst einmal will er jedoch sich und seine Arbeit in der Siedlung vorstellen, das alte Netzwerk zu neuem Leben erwecken. Das Quartiersbüro soll sich als Anlaufstelle für alle Siedler etablieren. „Bevor etwas unnötig hochkocht, sollen die Leute zu mir kommen“, bietet er an. Sebastian Restetzki will sich mit aller Kraft in sein neues Amt einbringen, den Siedlern wieder ein Stück Kontinuität vermitteln. Auf zwei Jahre ist sein Vertrag befristet. Der 33-Jährige kann sich schon jetzt gut vorstellen, länger zu bleiben.