Amtsgericht bekommt Direktorin

Helga Müller wird neue Direktorin am Kitzinger Amtsgericht. Die Richterin am Amtsgericht Würzburg tritt ihre Stelle am 1. November an und löst Walter Konrad ab, der am 30. September in den Ruhestand tritt. Wie das Oberlandesgericht Bamberg in einer Pressemeldung schreibt, wurde die Personalentscheidung von Winfried Bausback, Bayerischer Staatsminister der Justiz, getroffen.

Die in Oldenburg geborene Helga Müller ist 60 Jahre alt und trat am 1986 als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Coburg in den bayerischen Justizdienst ein. Danach ging es zur Staatsanwaltschaft Würzburg. Beim Amtsgericht Würzburg, wo Helga Müller von Oktober 1993 bis April 2007 tätig war, wurde sie als Zivilrichterin, Strafrichterin, Vorsitzende des Schöffengerichts und Jugendrichterin eingesetzt.

Ab 2007 war sie Vorsitzende Richterin am Landgericht Würzburg. Dort saß sie verschiedenen Strafkammern vor, ab 2014 fungierte sie als aufsichtführende Richterin am Amtsgericht Würzburg. Seither ist sie für Betreuungs- und Unterbringungssachen sowie Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Insolvenzverfahren zuständig.